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Giriş Tarihi: 26.1.2023 09:27 Son Güncelleme: 26.1.2023 09:36

YDÜ Rektörü Şanlıdağ: Yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz

23 yıldır YDÜ’nün rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ümit Hassan’ın geçtiğimiz hafta hayata veda etmesiyle yeni göreve 7 yıldır rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ getirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YDÜ Rektörü Şanlıdağ: Yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ülkemize ve üniversitemize büyük bir adanmışlıkla hizmet veren Prof. Dr. Ümit Hassan hocamızın 2020'den bu yana vekilliğini yürüten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ı rektörlüğe asaleten atama kararı aldık. Hocamız Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitemize ve ülkemize daha uzun yıllar katkı sunacak. Görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Yeni görevine "Merhaba" diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Kaybettiğimiz Ümit Hassan hocamızın 23 yıldır kusursuz bir şekilde yürüttüğü rektörlüğünü devralmak benim için büyük bir gurur ve onur. YDÜ'yü dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki yerini kalıcı hale getirmek için, ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye ve geleceğe yön verecek yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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YDÜ Rektörü Şanlıdağ: Yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz
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