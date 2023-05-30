YDÜ’de 4 eğitim programında teorik ve pratik eğitimler verilecek

İş Sağlığı ve Güvenliği Program Yöneticisi ve İSG Uzmanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak yetkilendirildiğini kaydetti. Gürpınar, "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, devletin denetim ve yaptırımlarının yanı sıra, işverenlere de önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bunlardan bir tanesi de, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde nitelikli ve uzman elemanlardan destek alınmasıdır" dedi.

YDÜ'nün düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarına online başvuru ve kayıtlar yabem.neu.edu.tr web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Kayıt, başvuru ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgileri, yabem@neu.edu.tr mail adresi ya da +90 (392) 2236464-5611, +90 (392) 223 2000-5611 numaralı telefonlardan almak mümkün. 6 Haziran'da başlayacak eğitim programlarına başvurular, 2 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.