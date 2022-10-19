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Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:39 Son Güncelleme: 19.10.2022 10:49

YDÜ'de 'Medyanın Geleceği' konulu söyleşi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YDÜ’de ’Medyanın Geleceği’ konulu söyleşi

Medya ve iletişim çalışmaları alanında tanınan akademisyenlerden Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mark Deuze, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün düzenlediği çevrimiçi söyleşiye konuk olacak. “The Future of Media: The Role and Practice of Journalism” (Medyanın Geleceği: Gazeteciliğin Rolü ve Uygulamaları) başlığını taşıyan söyleşi, YDÜ Gazetecilik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal’ın moderatörlüğünde 24 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleşecek.

Gazetecilik ve medya çalışmaları alanında on bir basılı kitabı ve çok sayıda yayını bulunan Prof. Dr. Mark Deuze'nin konuk olacağı söyleşi YouTube'da "Yakın Doğu Üniversitesi Official" hesabından da canlı olarak izlenebilecek. YDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay, "Gazetecilik bölümünde eğitim gören öğrencilerimizi, zamanın gereklerine uygun bir meslek anlayışı ile yetiştirmek en önemli önceliklerimizden biri. Dünyada bu alanın en önemli akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Mark Deuze'yi, medyanın yaşadığı dönüşümü ve medyanın geleceğini konuşmak üzere öğrencilerimizle buluşturmak bizim için çok kıymetli" dedi.

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YDÜ'de 'Medyanın Geleceği' konulu söyleşi
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