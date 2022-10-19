YDÜ’de ’Medyanın Geleceği’ konulu söyleşi

Gazetecilik ve medya çalışmaları alanında on bir basılı kitabı ve çok sayıda yayını bulunan Prof. Dr. Mark Deuze'nin konuk olacağı söyleşi YouTube'da "Yakın Doğu Üniversitesi Official" hesabından da canlı olarak izlenebilecek. YDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay, "Gazetecilik bölümünde eğitim gören öğrencilerimizi, zamanın gereklerine uygun bir meslek anlayışı ile yetiştirmek en önemli önceliklerimizden biri. Dünyada bu alanın en önemli akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Mark Deuze'yi, medyanın yaşadığı dönüşümü ve medyanın geleceğini konuşmak üzere öğrencilerimizle buluşturmak bizim için çok kıymetli" dedi.