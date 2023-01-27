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Giriş Tarihi: 27.1.2023 13:31 Son Güncelleme: 27.1.2023 13:46

YDÜ'de mezuniyet coşkusu yaşandı

2022-2023 güz dönemi mezuniyet törenlerinin ikinci gününde 330 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşandı. YDÜ Mimarlık, Atatürk Eğitim, Ziraat, Mühendislik, İletişim, Hukuk, Güzel Sanatlar ve Tasarım ile Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olan 329 öğrenci, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde keplerini atarak diplomalarını aldı. Böylece, 2022-2023 güz döneminde 680 öğrenci YDÜ’den mezun oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YDÜ’de mezuniyet coşkusu yaşandı

Törende mezunlara seslenen YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Aldığınız akademik eğitim kadar, yaşadığınız bu çok kültürlü atmosferin ve kurduğunuz arkadaşlıkların da sizleri geliştirdiğine zenginleştirdiğine eminim. Gittiğiniz her yerde birbirinize sahip çıkın ve burada KKTC'de büyük bir aileniz olduğunu unutmayın. Hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. Hangi alanda, hangi meslekte olursanız olun kendinizi sürekli güncel tutmaya çalışın. Her zaman kendinize ve başkalarına ait kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun" dedi.

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YDÜ'de mezuniyet coşkusu yaşandı
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