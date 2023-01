YDÜ’de mezuniyet coşkusu yaşandı

Törende mezunlara seslenen YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Aldığınız akademik eğitim kadar, yaşadığınız bu çok kültürlü atmosferin ve kurduğunuz arkadaşlıkların da sizleri geliştirdiğine zenginleştirdiğine eminim. Gittiğiniz her yerde birbirinize sahip çıkın ve burada KKTC'de büyük bir aileniz olduğunu unutmayın. Hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. Hangi alanda, hangi meslekte olursanız olun kendinizi sürekli güncel tutmaya çalışın. Her zaman kendinize ve başkalarına ait kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun" dedi.