Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YDÜ’DE yatay geçiş başvuruları 12 Şubat’a kadar devam edecek
Giriş Tarihi: 24.1.2024 16:53 Son Güncelleme: 24.1.2024 17:56

YDÜ’DE yatay geçiş başvuruları 12 Şubat’a kadar devam edecek

KKTC’de başka bir yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve üniversite eğitimlerini Yakın Doğu Üniversitesi’de tamamlamak isteyen öğrenciler, yatay geçiş başvurularını 12 Şubat’a kadar yapabilecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YDÜ’DE yatay geçiş başvuruları 12 Şubat’a kadar devam edecek

143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencisi ile uluslararası bir üniversite kimliği taşıyan YDÜ 20 fakülte, 5 yüksekokul, 40 Araştırma Merkezi, 103 uygulama laboratuvarı, dünya genelinde 100'ün üzerinde uluslararası iş birliği ve 500'e ulaşan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Üniversite eğitimlerine KKTC'de devam eden ve YDÜ'nün 500'e ulaşan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların başvurularını 12 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

YDÜ'nün son teknolojik donanımı ve uzman akademik kadrosuyla gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, öğrencilerini de ortak ettiği bilimsel üretkenliği ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "2023- 2024 bahar dönemi yatay geçiş olanağı ile üniversite eğitimlerini KKTC'de sürdüren öğrencileri, Yakın Doğu Üniversiteli olma ayrıcalığının bir parçası olmaya davet ediyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
YDÜ’DE yatay geçiş başvuruları 12 Şubat’a kadar devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA