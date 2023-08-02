YDÜ’de yeni atamalar

Yürürlüğe giren yeni atamalarda birlikte YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Danışmanlığına Prof. Dr. Fadi Al Turjman ve Prof. Dr. Evren Hınçal getirildi. Yeni dönemde Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e danışmanlık verecek olan Prof. Dr. Fadi Al Turjman ve Prof. Dr. Evren Hınçal, yürüttükleri bilimsel çalışmalar nedeniyle, YDÜ Bilim Ödülleri kapsamında Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Atamalar kapsamında, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın YDÜ rektörlüğüne atanmasıyla boşalan rektör yardımcılığına Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu getirildi. Radyasyon Onkolojisi alanında uzman olan Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, YDÜ'nün sağlık alanından sorumlu olacak. Yapılan atamalarla birlikte, Rektör Prof. Dr Tamer Şanlıdağ'ın danışmanlığına ise Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, Prof. Erdoğan Ergün ve Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin getirildi. Atamalarla birlikte; eczacılık, sağlık, mühendislik, ekonomi ve sanat gibi pek çok alan Yakın Doğu Üniversitesi'nin misyonuna uygun olarak yönetimde temsil edilecek.

21 fakültesi bulunan YDÜ'de üç fakülteye de dekan ataması gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zihni Turkan ve Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığına ise Prof. Dr. Yağmur Çerkez getirildi. Dekan olarak atanan üç isim de kendi fakültelerinde bu görevi vekaleten sürdürüyordu.

40 Araştırma ve uygulama merkezi ile bilimsel çalışmalarını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi'nde bazı merkezlerin yönetimlerine de yeni atamalar yapıldı. YDÜ'nün 143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencisiyle bölgenin en büyük uluslararası üniversitesi olduğuna vurgu yapan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Aynı zamanda, bilimsel üretkenliğimizi artıracak, yeni teknolojilere hızla uyum sağlayarak, hızlı karar alarak aynı hızla uygulamaya alabilen dinamik ve esnek bir yönetim yapısına sahibimiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise akademisyenliğin uzun bir yol arkadaşlığı olduğuna vurgu yaparak, "Akademisyenlik, farklı alanlarla iş birliği yapabilme, ortak amaçlar etrafında toplanabilme ve egoların esiri olmadan bir bütünün parçası olabilme becerisi gerektiriyor. Gururla ve mutlulukla söylemek istiyorum ki; Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında bir araya geldiğimiz meslektaşlarımızla bu yol arkadaşlığının hakkını vererek, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in şekillendirdiği büyük vizyona ayak uydurarak belirlenen büyük hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor; araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve bütün bu çalışmalardan doğan bilgiyi bilimsel temellerde dünya ile paylaşıyoruz" dedi.