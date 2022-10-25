Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YEBATÜRK’le yetenek keşfi başladı
Giriş Tarihi: 26.10.2022

YEBATÜRK’le yetenek keşfi başladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
YEBATÜRK’le yetenek keşfi başladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türk Yetenek Bataryası (YEBATÜRK) projesi Ankara, Bursa, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 4 ilde uygulanmaya başladı. Öğrencilerin matematiksel-mantıksal zekâ, görsel-uzamsal zekâ, kinestetik zekâ becerilerinin ölçülmesi amacıyla 15 uygulamadan oluşan YEBATÜRK ile gençlerin lise ve meslek tercihlerinde doğru kararlar vermesi hedefleniyor. Elde edilen veriler mesleki yeterlilik kurumu tarafından oluşturulan meslek standartları ile karşılaştırılıyor. Bunun sonucunda ise öğrenci becerisinin hangi meslekleri icra ederse başarılı olacağı öğretmenleri tarafından velilerine bildiriliyor. 13 öğretmenin görev yaptığı birimde bir öğrencinin değerlendirme süresi 3.5 saat sürüyor. Proje hakkında bilgi veren Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, "Öğrencilerimizin burada aldıkları uygulama sonrasında kendi yeteneklerini keşfederek başarılı tercihlerde bulunacaklarına inanıyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
YEBATÜRK’le yetenek keşfi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA