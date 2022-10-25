YEBATÜRK’le yetenek keşfi başladı

MilliEğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türk Yetenek Bataryası (YEBATÜRK) projesi Ankara, Bursa, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 4 ilde uygulanmaya başladı. Öğrencilerin matematiksel-mantıksal zekâ, görsel-uzamsal zekâ, kinestetik zekâ becerilerinin ölçülmesi amacıyla 15 uygulamadan oluşan YEBATÜRK ile gençlerin lise ve meslek tercihlerinde doğru kararlar vermesi hedefleniyor. Elde edilen veriler mesleki yeterlilik kurumu tarafından oluşturulan meslek standartları ile karşılaştırılıyor. Bunun sonucunda ise öğrenci becerisinin hangi meslekleri icra ederse başarılı olacağı öğretmenleri tarafından velilerine bildiriliyor. 13 öğretmenin görev yaptığı birimde bir öğrencinin değerlendirme süresi 3.5 saat sürüyor. Proje hakkında bilgi veren Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, "Öğrencilerimizin burada aldıkları uygulama sonrasında kendi yeteneklerini keşfederek başarılı tercihlerde bulunacaklarına inanıyoruz" dedi.