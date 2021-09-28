Yel eş anlamlısı nedir? Yel kelimesinin eş anlamlısı

Yel kelimesi bizim dilimizin kendi ürünüdür. Türkçe bir sözcüktür. Havanın esintili olması durumunda kullanılan yel kelimesinin yerine bugün genelde eş anlamlısı kullanılmaktadır. Yel kelimesinin birden fazla eş anlamı vardır. Sizler için yazımızda kelimenin anlamını, eş anlamlısını ve bunların cümle içerisindeki kullanımlarını derledik.



YEL KELİMESİNİN ANLAMI



Yel kelimesi havanın esmesini anlatan bir kelimedir. Kelime genelde günümüzdeki pek fazla kullanılmaz. Artık eş anlamlısı daha yaygın ve daha günceldir.



YEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Yel kelimesinin eş anlamlısı "rüzgar" ve "esinti" şeklinde bilinmektedir. Bu kelimeleri yel kelimesinin yerine kullandığımızda cümle hiçbir anlatım bozukluğuna uğramamaktadır.



YEL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Yel estikçe bahçeye ağaç yaprakları düşüyordu. Bu yapraklar oldukça dramatik bir görüntü sergiliyorlardı.

Yel o kadar şiddetlendi ki yan binamızın çatısında hasar meydana geldi.

Denizde esen yel gemilerin çok sallanmasına sebep olmaktadır.

YEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI