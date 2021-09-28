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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:49

Yel eş anlamlısı nedir? Yel kelimesinin eş anlamlısı

Yel eş anlamlısı nedir? Yel kelimesinin eş anlamlısı

Yel kelimesi sıklıkla edebi metinlerde ve eski metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Artık genel olarak güncel karşılığı olan kelime kullanılsa bile yel kelimesi hala yazılarda ve konuşmalarda kullanılabilmektedir ve bilinmesinde fayda vardır. Yel kelimesi genel olarak havanın rüzgarlı olması durumunda kullanılmaktadır. Bulmacalarda da karşımıza çıkabilen yel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yel kelimesi bizim dilimizin kendi ürünüdür. Türkçe bir sözcüktür. Havanın esintili olması durumunda kullanılan yel kelimesinin yerine bugün genelde eş anlamlısı kullanılmaktadır. Yel kelimesinin birden fazla eş anlamı vardır. Sizler için yazımızda kelimenin anlamını, eş anlamlısını ve bunların cümle içerisindeki kullanımlarını derledik.

YEL KELİMESİNİN ANLAMI

Yel kelimesi havanın esmesini anlatan bir kelimedir. Kelime genelde günümüzdeki pek fazla kullanılmaz. Artık eş anlamlısı daha yaygın ve daha günceldir.

YEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yel kelimesinin eş anlamlısı "rüzgar" ve "esinti" şeklinde bilinmektedir. Bu kelimeleri yel kelimesinin yerine kullandığımızda cümle hiçbir anlatım bozukluğuna uğramamaktadır.

YEL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Yel estikçe bahçeye ağaç yaprakları düşüyordu. Bu yapraklar oldukça dramatik bir görüntü sergiliyorlardı.
  • Yel o kadar şiddetlendi ki yan binamızın çatısında hasar meydana geldi.
  • Denizde esen yel gemilerin çok sallanmasına sebep olmaktadır.

YEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Rüzgar o kadar fazlaydı ki ertesi gün hasta oldum ve üç gün okuluma gidemedim.
  • Bugün öğretmen bize rüzgar enerjisi ile elektrik üretmenin çok yaygın olduğunu söyledi.
  • Esinti fazlalaştıkça odanın camları titriyordu. Sobada yanan ateş içimizi ısıtsa bile dışarısı çok soğuktu.

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Yel eş anlamlısı nedir? Yel kelimesinin eş anlamlısı
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