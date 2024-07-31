Parkı keşfeden kaşifler, Yellowstone'un benzersiz doğal güzellikleri hakkında rapor oluşturdular. Rapor sonrası bölgenin korunması gerektiği konusunda kamuoyu oluşturuldu ve yıllar içinde doğa severler ve turistler için bir cazibe merkezi haline geldi. Yellowstone Parkı bilimsel araştırma ve ekoturizmin öncüsü olarak kabul edilir. Parkı merak edenler; Yellowstone Milli Parkı nerede, hangi eyalette, Yellowstone Milli Parkı özellikleri ve hikayesi nedir gibi soruların yanıtlarını ararlar.

Yellowstone Milli Parkı Nerede?

Yellowstone Milli Parkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin kesişim noktasında yer alan bir parktır. Parkın %96'sı Wyoming'de, %3'ü Montana'da ve %1'i Idaho'da bulunur.

Yellowstone Milli Parkı Özellikleri Nedir?

Yellowstone Ulusal Parkı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Yellowstone Milli Parkı, jeotermal özellikleri ile ünlüdür. 300'den fazla gayzer fazla sıcak su kaynağı bulunan parkta, dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısından fazlası burada yer alır.

Tam bir doğa harikası olan parkta güzellikleriyle dikkat çeken 290'dan fazla şelale bulunur. Yellowstone Nehri, Grand Prismatic Spring ve Old Faithful gibi jeolojik özellikler parkın önemli bileşenleridir.

Park, zengin biyoçeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Bison, boz ayı, kurt ve geyik gibi birçok hayvan türüne ev sahipliği yaptığı gibi, doğa severler ve turistler için yürüyüş, kamp, balıkçılık ve kayak gibi birçok aktivite sunar.

Yellowstone Milli Parkı Hikayesi Nedir?



Yellowstone Milli Parkı'nın hikayesi, Amerika'nın doğal güzelliklerini koruma çabasıyla başlar. Bu parkı keşfeden kaşifler, Yellowstone'un benzersiz doğal güzellikleri hakkında rapor oluşturdular. Rapor sonrası bölgenin korunması gerektiği konusunda kamuoyu oluşturuldu ve yıllar içinde doğa severler ve turistler için bir cazibe merkezi haline geldi. Bu park, sadece bir doğal güzellik değil, aynı zamanda çevre bilincinin ve doğa sevgisinin simgesi olarak anılır.

Yellowstone Milli Parkı Hangi Eyalette?



Park, Amerika Birleşik Devletleri'nde üç eyalette yer alıyor. Amerika'nın Idaho, Wyoming ve Montana eyaletlerinin kesiştiği yerde bulunur.