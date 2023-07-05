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Giriş Tarihi: 5.7.2023 10:57 Son Güncelleme: 5.7.2023 11:39

Yeni fikirler keşfetmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun

YDÜ Mimarlık Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan genç mimarlar diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zihni Turkan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Türkçe programdan mezun olan tüm öğrenciler adına fakülte birincisi Naciye Yaren Hayırlıoğlu, uluslararası mezun öğrenciler adına ise fakülte üçüncüsü Heba Gharaibeh duygularını dile getiren konuşmalar yaptı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yeni fikirler keşfetmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun

Mezuniyetin yeni bir hayatın kapılarını açtığını ifade eden Rektör Şanlıdağ, "Mezuniyet, hayatınızda ulaşacağınız yeni başarıların, tırmanacağınız yeni basamakların sadece ilki. Hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz. Merakınızı kaybetmeyin. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimseyin ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Değişen dünyada, sadece mevcut bilgilerimize dayanarak ilerleyemeyiz. Yeni fikirler keşfetmek, yeni beceriler edinmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun" dedi.

Konuşmasına mimarlığın bir yaşam biçimi olduğunu belirterek başlayan Prof. Dr. Zihni Turkan ise, "Yoğun çalışma temposu ve uykusuz geceler neticesinde ulaştığınız bugün, mesleki deneyiminizin başlangıcı olacaktır. Unutmayın ki, Mimar Sinan'nın 86 yaşında iken inşaa ettiği Selimiye Camii için 'ustalık eserim demesi' yaşam boyu deneyiminin önemli bir örneğidir" diye konuştu.

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Yeni fikirler keşfetmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun
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