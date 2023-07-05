Yeni fikirler keşfetmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun

Mezuniyetin yeni bir hayatın kapılarını açtığını ifade eden Rektör Şanlıdağ, "Mezuniyet, hayatınızda ulaşacağınız yeni başarıların, tırmanacağınız yeni basamakların sadece ilki. Hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz. Merakınızı kaybetmeyin. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimseyin ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Değişen dünyada, sadece mevcut bilgilerimize dayanarak ilerleyemeyiz. Yeni fikirler keşfetmek, yeni beceriler edinmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun" dedi.

Konuşmasına mimarlığın bir yaşam biçimi olduğunu belirterek başlayan Prof. Dr. Zihni Turkan ise, "Yoğun çalışma temposu ve uykusuz geceler neticesinde ulaştığınız bugün, mesleki deneyiminizin başlangıcı olacaktır. Unutmayın ki, Mimar Sinan'nın 86 yaşında iken inşaa ettiği Selimiye Camii için 'ustalık eserim demesi' yaşam boyu deneyiminin önemli bir örneğidir" diye konuştu.