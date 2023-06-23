Yeni hayatlarına ilk adımlarını attı

YDÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ise, "Çok yönlü multidisipliner bir eğitimden geçerek bugün burada mezun oluyorsunuz. Birçok konuda yetkinlik kazandınız. Bu özelliklerinizle diğer meslek grupları içerisinde çok ayrıcalıklı ve farklı bir kulvarda olduğunuzu profesyonel yaşamınızda fark edeceksiniz. Sizler için en iyiyi başarabilmek adına, bizler de en az sizler kadar çalıştık" diye konuştu.

Mezun olan tüm öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Tabarek Thamer Shah da "Zorlu olduğu kadar eğlenceli ve öğretici bir eğitim hayatını geride bırakarak mezuniyet gururunu yaşıyoruz. Birinci sınıftan itibaren yaptığımız zorlu çalışmaları, uykusuz gecelerimizi, birlikte hazırladığımız grup projelerini her zaman hatırlayacağım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, eczacılık yemini ederek keplerini attılar.