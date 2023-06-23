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Giriş Tarihi: 23.6.2023 11:03 Son Güncelleme: 23.6.2023 11:05

Yeni hayatlarına ilk adımlarını attı

YDÜ Eczacılık Fakültesini başarıyla tamamlayan 150 öğrenci,  Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı. Eczacılık mesleğinin sağlık sisteminin önemli bir parçası olduğunu dile getiren YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Sizler için yeni bir başlangıcın kapıları açılıyor. Üniversite hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgi ve deneyimleri artık gerçek dünyada uygulama zamanı geldi. Eczacılık mesleği, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynar. Bu nedenle, toplumun sağlık bilincini artırmak, doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalık yaratmak ve halk sağlığını korumak için çaba sarf etmeniz büyük bir önem taşır” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yeni hayatlarına ilk adımlarını attı

YDÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ise, "Çok yönlü multidisipliner bir eğitimden geçerek bugün burada mezun oluyorsunuz. Birçok konuda yetkinlik kazandınız. Bu özelliklerinizle diğer meslek grupları içerisinde çok ayrıcalıklı ve farklı bir kulvarda olduğunuzu profesyonel yaşamınızda fark edeceksiniz. Sizler için en iyiyi başarabilmek adına, bizler de en az sizler kadar çalıştık" diye konuştu.

Mezun olan tüm öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Tabarek Thamer Shah da "Zorlu olduğu kadar eğlenceli ve öğretici bir eğitim hayatını geride bırakarak mezuniyet gururunu yaşıyoruz. Birinci sınıftan itibaren yaptığımız zorlu çalışmaları, uykusuz gecelerimizi, birlikte hazırladığımız grup projelerini her zaman hatırlayacağım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, eczacılık yemini ederek keplerini attılar.

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Yeni hayatlarına ilk adımlarını attı
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