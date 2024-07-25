Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) hem umudun hem de yeniden doğuşun simgesi oldu. Üniversite'nin geçen yıl kontenjanları tamamen doldu. Depremin yarattığı tahribata rağmen üniversitenin akademisyenleri de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam etti, bilim üretmeye ara vermedi. Öyle ki HMKÜ akademisyenleri geçen yıl Q1 sınıfında yer alan dergilerde 54, Q2'de 89 yayın yaptı, 45 ulusal ve uluslararası proje gerçekleştirdi ve 3 patent aldılar. Hatta depremde vefat eden Prof. Dr. Cemil Serhat Akın yarım kalan projesini bile tamamladılar. HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren "Depremlerin ilk anından itibaren gerek öğrencilerimiz gerek personelimiz gerekse vatandaşlarımız için güvenli bir sığınak olmuştur. Yaşanan depremler sonucu ilimizin ayakta kalan tek kamu hastanesi olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz kendileri de depremzede olan personeliyle birlikte büyük bir özveriyle vatandaşlarımızın sağlık hizmeti ihtiyaçlarına cevap vermektedir" dedi. Üniversite yetkilileri HMKÜ hakkında SABAH TERCİH EKİ'ne şu bilgileri verdi:Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 30 yıllık birikime sahip köklü bir üniversitedir. Bu tecrübeyle yapmış olduğumuz geleceğe ve günümüze ışık tutan araştırmalar, verdiğimiz nitelikli eğitim ile ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında seçkin bir yere sahiptir.1992 yılında kurulan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, bugün 14 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, Antakya Devlet Konservatuvarı ve 25 bini aşkın öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sağlam adımlarla sürdürmektedir.Yıkıcı depremler sonrası güçlü reaksiyon gösteren üniversitemiz akademik ve idari birimlerimizde inşa ve tadilat süreçlerini bir kısmını tamamlayarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Üniversitemizde eğitim öğretim bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise çevrimiçi olarak devam etmektedir.Akademik programlarıyla, konferanslarıyla, ders dışı etkinlikleriyle, yakın öğrenci-öğretim üyesi ilişkileriyle öğrencilerin her yönden gelişimini sağlayarak üniversite sonrası kariyerleri için önemli katkıda bulunmayı hedefliyor.