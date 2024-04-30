Yetenek Eş Anlamlısı Nedir? Yetenek Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bulmaca meraklılarının sıkça karşılaştığı eş anlamlı kelimelerden biri olan yetenek kelimesi araştırılıyor. Dilimizde yetenek kelimesine karşılık gelen pek çok sözcük vardır. Bu kelimeler birbiri yerine kullanıldığı için günlük dilde sıkça karşımıza çıkar. Yetenek eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, bu kelimenin kökeni hakkında da araştırma yapıyor. İşte yetenek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve etimolojisi!

YETENEK KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu, bu kelimenin karşılığı olarak "Bir kimsenin bir şeyi anlama, yapabilme ya da bir etkiyi alabilme yeterliliği, gücü" anlamını vermiştir. Ayrıca yetenek kelimesi Ruhbilim terimi olarak "Öğrenme olmaksızın kişinin zihin ve devinim alanlarındaki iş başarma gücü" anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise "Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite" şeklindedir. Özetle bu sözcük öğrenilmeden kazanılan gücü ifade eder.

YETENEK KELİMESİNİN KÖKENİ

Yetenek Eski Türkçe'deki yet- kökünden gelmektedir. Kelime bu haliyle yeterlik, kifayet, kabiliyet anlamlarına gelir.

YETENEK EŞ ANLAMLISI

Yetenek eş anlamlısı nedir sorusuna verilebilecek ilk cevap "kabiliyet" sözcüğüdür. Birbiri yerine kullanılan bu kelimelerin yanı sıra beceri, iktidar, güç, istidat ve kudret sözcükleri de aynı anlama gelir.

YETENEKLİNİN EŞ ANLAMLISI

Bu kelimenin sıfatlaşmış hali olan yetenekli sözünün de eş anlamlısı vardır. Bu kelimeyi de "kabiliyetli" olarak gösterebiliriz. Bu kelimeler de birbiri yerine kullanılır fakat aynı cümlede bir arada kullanılmaları anlatım bozukluğuna yol açacaktır.

YETENEK KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIMI

Her bir dönemin incelenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ulusal yeteneklerimizi, eksiklerimizi anlamak bakımından uyarıcıdır.

Futbol yetenekli olduğum spor dallarından birisidir.

Resim yapmaya yeteneğimin olduğunu söyleyemem.

Yetenek sahibi bir usta olduğu için herkes onu çağırıyor.

Herkesin bir yeteneği olması söz konusu olamaz.

Yeteneklerimiz bizim zekâmızla doğru orantılı değildir.

Sen de yetenek sahibi bir insan olduğun için benim için kıymetlisin.