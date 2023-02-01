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Giriş Tarihi: 1.2.2023 16:46 Son Güncelleme: 1.2.2023 16:57

Yetenek sınavı 6 Şubat’ta yapılacak

Müzik öğretmenliği bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenecek yetenek sınavı 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 11.00’de YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını YDÜ ve temsilcilikleri ile  online ya da telefonla da yapabilecekler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yetenek sınavı 6 Şubat’ta yapılacak

YDÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra Sınıfı'nda yapılacak olan sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı'nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

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Yetenek sınavı 6 Şubat’ta yapılacak
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