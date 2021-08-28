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Giriş Tarihi: 28.8.2021 14:55 Son Güncelleme: 28.8.2021 15:08

Yetenek sınavı çevrimiçi yapılacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yetenek sınavı çevrimiçi yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için düzenlenecek yetenek sınavının tarihi açıklandı.

Müzik Öğretmenliği Bölümü 2021-2022 güz dönemi yetenek sınavı 2 -3 Eylül tarihleri arasında saat 10.00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan KKTC vatandaşı öğrencilerin YDÜ giriş sınavından geçer puan almaları, Türkiye yurttaşı adayların ise TYT sınavına girip 150 puan alması ve aynı zamanda 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği ise tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/ makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı'nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek Lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavıise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına katılmak isteyen kişilerin kayıt ve başvuru için emine.hursen@neu.edu.tr adresine mail göndererek başvuru yapmaları gerekiyor.

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Yetenek sınavı çevrimiçi yapılacak
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