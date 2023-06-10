Yetenek sınavlarının ilki 12 Haziran’da yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı'nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor. Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde adı-soyadı, mezun olduğu okul/şehir, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda bildirmeleri gerekiyor.