Yitik Eş Anlamlısı Nedir? Yitik Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Aynı anlama gelen fakat yazılışları birbirinden farklı olan kelimeler eş anlamlı olarak bilinir. Bu kelimelerin birbirinin yerine kullanılması herhangi bir cümle bozukluğu ortaya çıkarmaz. Aksine zaman zaman daha net anlamlar ortaya çıkarmak için kullanılırlar. Yitik kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da sık sık karşılaşılan kelimelerdendir. Yitik eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı olarak birden fazla kelime vardır.

Yitik Eş Anlamlısı Nedir?

Anlam olarak aynı olan fakat yazılışları bakımından farklılıkları bulunan kelimeler bir cümlede birbirinin yerine kullanılabilirler. Bu kelimeler yan yana aynı cümle içerisinde kullanıldıklarında anlatım bozukluğuna neden olurlar. Ancak bir tanesi diğerinin yerine rahatlıkla kullanılır. Bu kelimelerden birisi de yitik kelimesidir. Yitik kelimesinin birden fazla aynı anlama gelen eş anlamlısı vardır.

Yitik kelimesinin en bilinen eş anlamlısı "kayıp" kelimesidir. Bu sözcük dilimize Arapçadan gelmiştir. Somut ve soyut durumlar için kullanılabilir. Aynı zamanda "zayi" kelimesi de kayıp ile aynı anlama gelen kelimelerdendir. Zayi kelimesi de hem mahvolan hem de kaybolan bir eşya ya da durum için kullanılır.

Yitik Kelimesinin Eş Anlamının Cümlede Kullanımı

Yitik kelimesinin eş anlamlılarının kullanımı sırasında cümlede anlam daralması ya da bozulması meydana gelmez. Örnek vermek gerekir ise şunları söylemek mümkün olur: