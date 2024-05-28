Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yitik Eş Anlamlısı Nedir? Yitik Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 28.5.2024 10:13 Son Güncelleme: 28.5.2024 10:13

Yitik Eş Anlamlısı Nedir? Yitik Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler cümlelerin net anlama gelmesi için zaman zaman birbirinin yerine kullanılan kelimelerdir. Anlam olarak eş olan kelimeler yazım şekli olarak birbirinden farklıdır. Bu kelimelerin farklı anlamlara geldiği anlamını ortaya çıkarmaz. Yitik kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da herhangi bir hatalı kullanıma neden olmaz. Ancak yitik eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını doğru kullanım için bilmek gerekir.

Yitik Eş Anlamlısı Nedir? Yitik Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Aynı anlama gelen fakat yazılışları birbirinden farklı olan kelimeler eş anlamlı olarak bilinir. Bu kelimelerin birbirinin yerine kullanılması herhangi bir cümle bozukluğu ortaya çıkarmaz. Aksine zaman zaman daha net anlamlar ortaya çıkarmak için kullanılırlar. Yitik kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da sık sık karşılaşılan kelimelerdendir. Yitik eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı olarak birden fazla kelime vardır.

Yitik Eş Anlamlısı Nedir?

Anlam olarak aynı olan fakat yazılışları bakımından farklılıkları bulunan kelimeler bir cümlede birbirinin yerine kullanılabilirler. Bu kelimeler yan yana aynı cümle içerisinde kullanıldıklarında anlatım bozukluğuna neden olurlar. Ancak bir tanesi diğerinin yerine rahatlıkla kullanılır. Bu kelimelerden birisi de yitik kelimesidir. Yitik kelimesinin birden fazla aynı anlama gelen eş anlamlısı vardır.

Yitik kelimesinin en bilinen eş anlamlısı "kayıp" kelimesidir. Bu sözcük dilimize Arapçadan gelmiştir. Somut ve soyut durumlar için kullanılabilir. Aynı zamanda "zayi" kelimesi de kayıp ile aynı anlama gelen kelimelerdendir. Zayi kelimesi de hem mahvolan hem de kaybolan bir eşya ya da durum için kullanılır.

Yitik Kelimesinin Eş Anlamının Cümlede Kullanımı

Yitik kelimesinin eş anlamlılarının kullanımı sırasında cümlede anlam daralması ya da bozulması meydana gelmez. Örnek vermek gerekir ise şunları söylemek mümkün olur:

  • Kayıp zamanları geri getirmek çok zor.
  • Onca mücadeleden sonra bakıldığında yitik bir yaşamdan başka bir şey yok.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yitik Eş Anlamlısı Nedir? Yitik Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA