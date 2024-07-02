Yiyin Efendiler Yiyin Şiiri Sözleri - Tevfik Fikret Han-ı Yağma Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Fikret, eserlerinde sosyal adalet, özgürlük, insan hakları, ilerleme ve eğitim gibi temalara yer vermiştir. Toplumun sorunlarına duyarlı bir şair olarak, şiirlerinde sosyal eleştirilerde bulunmuştur. Yiyin efendiler yiyin şiiri sözleri ise buna iyi bir örnektir. Tevfik Fikret Han-ı Yağma şiiri açıklaması ve incelemesi, şairin edebi kişiliğini öğrenmek açısından faydalı olabilir.

Han-ı Yağma Şiiri Sözleri

Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olarak kabul edilen Tevfik Fikret, Servet-i Fünun dönemi edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir. Fikret, Servet-i Fünun topluluğunun bir üyesi olarak "sanat için sanat" anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışa göre, sanat toplumsal fayda sağlamak zorunda olmadan, kendi estetik değerleri içinde değerlendirilmelidir. Ancak Fikret'in şiirlerinde toplumsal eleştirilerin ve sosyal sorunların yer alması, onun bu anlayışa tamamen bağlı kalmadığını göstermektedir. Han-ı Yağma şiiri sözleri de büyük ölçüde yergi ve ironi içermektedir. İşte Tevfik Fikret'in en ünlü eserlerinden Han-ı Yağma şiiri sözleri…

HAN-I YAĞMA

Bu sofracık, efendiler ki iltikaama muntazır

Huzurunuzda titriyor bu milletin hayatıdır;

Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır!

Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?

Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!

Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say

Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray,

Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay;

Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar

Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikamı var.

Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar.

Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını

Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini

Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.

Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

-TEVFİK FİKRET

Han-ı Yağma Şiiri İncelemesi

Tevfik Fikret'in Han-ı Yağma adlı şiiri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan yolsuzluklar, haksızlıklar ve toplumun kaynaklarının belirli bir zümre tarafından acımasızca sömürülmesine yönelik sert bir eleştiridir.