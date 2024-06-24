YKS adayları eğitim bilgilerini güncelleyebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS'ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais. osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/ BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri ve 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor. Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilecek.Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak. 2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekecek.