Milyonlar tercihlerine ÖSYM AİS ekranı üzerinden devam ederken son dönemde gündemdeki bir konu da YKS baraj puanı oldu. Bilindiği üzere yapılan açıklamada bu yıl TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Sınava katılanların yüzde 32'si ise 150 puanın altında kaldı ve bu durumda tercih yapamayacak. Hal böyleyken "YKS baraj puanı düştü mü, düşecek mi, değişti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonlarca öğrenci YKS baraj puanının düşürülmesini bekliyordu.