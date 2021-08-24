2021 YKS tercih süreci 20 Ağustos gecesi sona erdi. On binlerce üniversite adayı kayıt işlemleri için tercih sonuçlarını beklerken, pek çok aday da baraj puanının düşürülmesi ile üniversite ek tercihleri için sabırsızlanmaya başladı. Adaylar, "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde alınacak?" diye araştırıyor. YKS ek tercih tarihi ne zaman, belli mi sorusuna yanıt arayan adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor. Üniversite YKS 2. Ek tercih kılavuzu haberimizde.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ Mİ?
YKS 2. Tercihler için gün sayan adaylar, tercihlerin alınacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılmasına haftalar kala, adayların okullarla ilgili araştırmaları sürüyor. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
YKS 2 .TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak. Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.
KİMLER YKS İKİNCİ EK TERCİHİ YAPABİLECEK?
Bu yıl YKS baraj puanlarının düşürülmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu yalnızca bu yıla mahsus olacak şekilde ikinci ek yerleştirme uygulanacağını duyurdu. Buna göre, merkezi ve ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanların doldurulması için; TYT puanı en az 140, AYT ve YDT puanı en az 170 olan adaylar tercihte bulunabilecek.