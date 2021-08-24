2021 YKS tercih süreci 20 Ağustos gecesi sona erdi. On binlerce üniversite adayı kayıt işlemleri için tercih sonuçlarını beklerken, pek çok aday da baraj puanının düşürülmesi ile üniversite ek tercihleri için sabırsızlanmaya başladı. Adaylar, "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde alınacak?" diye araştırıyor. YKS ek tercih tarihi ne zaman, belli mi sorusuna yanıt arayan adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor. Üniversite YKS 2. Ek tercih kılavuzu haberimizde.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ Mİ?

YKS 2. Tercihler için gün sayan adaylar, tercihlerin alınacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılmasına haftalar kala, adayların okullarla ilgili araştırmaları sürüyor. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.