YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ Mİ?

YKS 2. Tercihler için gün sayan adaylar, tercihlerin alınacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılmasına haftalar kala, adayların okullarla ilgili araştırmaları sürüyor. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

YKS 2 .TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak. Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.