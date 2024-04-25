YKS nasıl olacak? Soruların yüzde 70’i kolay nitelikte

8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyonun üzerinde aday katılacak. Peki sınav sorularının zorluk düzeyi nasıl olacak? Sınav soruları nasıl hazırlanıyor? Sınavda bu yıl da öğrencilerin analiz ve yorum gücünü ölçen, ezbere dayalı olmayan sorular sorulacak. ÖSYM'nin hazırladığı soruların yüzde 10'u 'çok kolay', yüzde 20'si 'kolay', yüzde 40'ı ise herkesin çözebileceği 'normal' zorlukta oluyor. Sınavın yüzde 20'sini ise seçici olarak nitelendirilen zor sorular oluşturuyor. Yüzde 10'u ise oldukça seçici zor sorular. Yani ortalama soruların yüzde 70'i sınavlara düzenli hazırlanan tüm adaylar tarafından çözülebilecek türde sorulardan oluşuyor.Sınav soruları ÖSYM'nin gizlilik sözleşmesi imzaladığı binlerce yazar tarafından "kırmızı alan" adı verilen, yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı yerde hazırlanıyor. Sorular burada akademisyenlerce 3 kez denetlenerek şifreli soru havuzuna gönderiliyor. Her sınavda bir yazarın tek bir sorusu yer alabiliyor. Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulu kapalı merkezde paketlenen soru kitapçıkları nakil araçlarıyla ilgili sınav merkezlerine gönderiliyor.Kapalı matbaada akademisyen, uzmanlar, teknik personel, yemek, servis ve matbaa çalışanlarından oluşan 100'ü aşkın personel görev yapıyor. Sınav süreçlerinin yürütüldüğü bu alan, her türlü elektromanyetik dalganın engellendiği faraday kafesiyle çevrelenmiş, iletişimin yasak olduğu, sınav güvenliğinin üst düzey sağlandığı merkez. Bu merkeze cep telefonu dâhil hiçbir elektronik eşyayla girilemiyor. Görevliler parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alınıyor.KAPALI merkezde hocaların kullandığı her türlü müsvedde kâğıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları öğütülerek toz haline getiriliyor. Öğütülen kâğıtlar da sınav tamamlanmadan dışarı çıkarılmıyor. Kapalı matbaa süreci kameralarla 7/24 kayıt altına alınıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada merkezde kullanılan kabloların da tempest sistemi ile filtrelendiğini belirterek "Düşünün faraday kafesi, sinyal kesiciler ve daha niceleri... Dolayısıyla soruları üst düzeyde güvenlikle koruyoruz. Uluslararası standartlarda böyle bir kapalı matbaa merkezi bulunmuyor" demişti.