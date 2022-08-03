YKS şampiyonları Bahçeşehir Koleji’nden

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji ilk 50'de 13 derece, ilk 100'de 20 derece, ilk 500'de 73 derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Bahçeşehir Koleji'nin bu başarısının altında güçlü bir sistem yer alıyor. Bahçeşehir Koleji'nde uygulanan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi" ile öğrencilerin eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanmaları sağlanıyor. Sistem çerçevesinde YKS hazırlıkları haziran ayında 2 haftalık çalışmayla ile başlıyor, Ağustos ayında 3 haftalık programla devam ediyor. 11. ve 12. sınıflarda cumartesi günleri dersler sürdürülürken tüm yıl haftada 6 gün 49 saatlik program uygulanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlık yapılıyor.Ara tatil ve yarıyıl tatilinde birer hafta üniversite hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. 12'nci sınıflarda üniversiteye öğrenci yerleştirme başarısı yüzde 98,5 olan Bahçeşehir Koleji'nde tüm sınıflarda düzenli aralıklarla kazanım değerlendirme ve üniversite giriş sınavlarına yönelik deneme sınavları da yapılıyor."Neler Hatırlıyorum", "Akademik Gelişimi İzleme Sınavı", "İngilizce Akademik Gelişimi İzleme Sınavı", deneme sınavlarının yanı sıra 11 ve 12'inci sınıflarda örnek YKS sınavları da gerçekleştiriliyor. 11'inci sınıflar için 10 örnek YKS sınavı uygulanırken, bu sayı 12'nci sınıflar için 26'ya çıkıyor. Ayrıca Bahçeşehir Koleji mezunlarına Bahçeşehir Üniversitesi'nde çeşitli oranlarda burslu okuma olanağı da sağlıyor.Eğitime 1994 yılında Bahçeşehir'de kurulan ilk kampüsünde başlayan Bahçeşehir Koleji, bugün Türkiye'nin 65 ilinde bulunan 143 kampüsünde 160 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor. Türkiye'de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji; Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Master 6, Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu sürdürüyor. Bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor.