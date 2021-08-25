YKS tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) iki milyonu aşkın adayın merakla beklediği YKS tercih sonuçları son dakika duyurusu bekleniyor. 5-20 Ağustos tarihleri arasında sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler üniversite yerleştirme sonuçları sorgulaması başladı. Tercihler ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilirken üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihine başlayacağı biliniyor. Buna göre; YKS tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos'ta başlayacak.
Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
-Nüfus cüzdan fotokopisi
-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.
-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)