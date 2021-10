YKS’de kitap okuyan kazanacak

Her yıl 2.5 milyon adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) için artık düzenli bir çalışma programı yapmak gerekiyor. Son yıllarda ÖSYM soru tarzlarında değişikliğe gitti. Daha çok analitik düşünmeyi gerektiren, odaklanmayı, yorum ve mantığı ölçen soru tarzları yoğunluk kazandı. Yeni tip sorular nedeniyle öğrenciler her yıl özellikle matematik testlerinin zor olduğundan yakınıyor. Peki haziran ayına kadar sürecek bu maratonda nasıl bir çalışma programı yapmak gerekiyor? Yeni tip soruları çözebilmek için nasıl bir hazırlık yapmak lazım? İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan , SABAH'a YKS'de başarıya götürecek çalışma tüyolarını madde madde şöyle sıraladı:Her gün mutlaka 30 dakika kitap okuyun. Analitik düşünme gerektiren soru tiplerinin çözümlerinde en önemli anahtar, bol bol kitap okumak.Ders çalışırken ve molalarda müzik dinlenmemeli, dinlenecekse de sadece molalarda sözsüz müzik tercih edilmesi daha uygun olacaktır.Gün sonunda mutlaka o gün çalışılan konular tekrar edilmelidir. O derslerle ilgili olanaklar elverdiğince bol sorular ve testler çözülmesi, sizin pratik kazanmanızda son derece önemlidir.Gün içinde size en zor gelen dersten en kolay derse doğru çalışmak en verimli çalışma olacaktır.Odaklanma sorunu olan öğrenciler pomodor tekniğine göre çalışmalıdır. Yani 25 dakika ders çalıştıktan sonra 5 dakika mola vermelisiniz.Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, konular biriktirilmemelidir.Yapılması gereken çalışmaları listeleyip, bu listeyi öncelik sırasına göre numaralandırıp hangi saatlerde buna zaman ayıracağınıza göre size en uygun ders çalışma planını oluşturabilirsiniz.Gün sonunda ise yapılan çalışmaları tüm yönüyle değerlendirip çalışmanın başarıya ulaşması için gerekli tüm önlemleri alabilirsiniz.Dersler tekrar edilirken anlaşılmayan konular tespit edilmeli, ertelemeden öğretmene sorularak öğrenilmelidir.Çalışma masasının üstünde sadece ders çalışmak için gereken materyaller olmalı. Odanız çok sıcak ya da çok soğuk olmamalıdır.Ders çalışma esnasında ve molalarda ders verimini engelleyebileceği için televizyon, telefon, internet vb. dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalmaya özen gösterilmelidir.Çalışma planı haftanın her gününü (cumartesi, pazar dahil) kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır.Her gün aynı saatte derse başlamak yararlı olacaktır.Sürekli yemek yemek, sakız çiğnemek vb. dikkatinizin yoğunluğunu azaltacaktır. Bunun yanı sıra aç ve yorgun bir şekilde ders çalışmak da çalışma veriminizi olumsuz etkileyecektir.