YÖK Başkanı Özvar: 516 yeni programımıza 12 bin civarında başvuru oldu

Özvar, 2022-YKS sonuçlarına göre KKTC üniversiteleri hariç kontenjanların yüzde 99'unun dolmasının herkesi sevindirdiğini belirtti. 2021'de KKTC üniversiteleri hariç 164 bin, bu sene ise 13 bin kontenjanın boş kaldığını ifade eden Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasıyla tercih yapabilen öğrenci sayısının arttığını söyledi.



REKABETÇİ ORTAM VAR

Tercih yapan aday sayısının artmasıyla da kontenjanların daha fazla dolduğuna işaret ederen Özvar, bu yıl YKS'ye girmek için başvuran aday sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 arttığını açıkladı. Geçen yıl 2 milyon 607 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaştığını bildiren Özvar, programlara daha çok öğrencinin yerleşmesinin kaliteyi düşürmeyeceğini ve Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin oldukça rekabetçi olduğunun altını çizdi.



YENİ BÖLÜMLERE YOĞUN İLGİ

Bu yıl 185 farklı program başlığı altında 130 üniversitede 516 yeni programın açıldığını hatırlatan Özvar, "185 farklı bölüme ait 516 yeni programımızda 12 bin civarında kontenjana başvuru oldu. Bu başvurularda da yüksek düzeyde bir yerleşme ve tercih oldu" değerlendirmesini yaptı. Yeni açılan açık deniz sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi programları kontenjanlarının yüzde 100 dolduğunu açıklayan Özvar, biyomedikal cihaz, hibrit ve elektrikli taşıtlar ve su altı teknolojileri, yapay zeka ve veri mühendisliği, bilişim güvenliği ve siber güvenlik gibi programların da doluluk oranlarının yüzde 90 ve üzerinde olduğunu kaydetti.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öğrencilerin barınmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla ortak çalışma yürüttüklerini söyleyen Özvar, "Yeni eğitim öğretim yılında bilhassa büyükşehirlerde barınma sorununun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer bakanlıkların ve YÖK'ün birlikte çalışmasıyla büyük ölçüde aşılacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.



TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin taleplerinin karşılanması için çalışıldığını aktaran Özvar, "Yükseköğretim tahsili almak isteyenlere her türlü kolaylığın sağlanması konusunda gayret edeceğim" diye konuştu.