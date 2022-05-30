YÖK Başkanı Özvar duyurdu! Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi başlatıldı

Özvar, bu çalışmaların, üniversitelerin karar alıcıları, öğrenciler ve öğretim üyeleri bazında ayrı ayrı toplanacağını, eğitim alanında daha gelişmiş öğretim programlarıyla eğitimin kalitesinin artacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dijital dönüşüm, yüksek teknoloji ve inovasyon çağını yaşadığımız bugünlerde birçok farklı kaynaktan elde edilen büyük miktarda verinin içinde yer alan çok değerli bilgilerin keşfi ve analizi yükseköğretimde alacağımız kritik kararlar için kullanılacaktır. Eğitimde ölçme ve değerlendirme, araştırma yöntemleri, öğrencilerin meslek seçimleri, kontenjanların dağılım kapasiteleri, eğitimin kalitesi ve performansı gibi konular, Büyük Veri Projesi'nden istifade edilerek tahlil edilecektir."

"VERİSİNE SAHİP ÇIKAMAYAN, ÜNİVERSİTESİNE SAHİP ÇIKAMAZ"

YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'nin Türkiye'de uygulamaya konulan Dijital Dönüşüm Projesi'nin ileri aşamasını temsil ettiğini söyledi.

Bu aşamayla muazzam sayıda veri toplayan, üreten ve dağıtan üniversitelerin kendi verilerine ve bilgilerine bir sistematik çerçeve dahilinde sahip çıkmasının sağlanacağına işaret eden Özvar, bu konuda üniversitelerde bir farkındalık meydana geleceğini ve bugüne kadar yapılmış olan dijital dönüşüm altyapı çalışmalarının bir üst evreye taşınacağını ifade etti.

Özvar, üniversitelerin ürettiği verilere sahip çıkmasını, bunu sistematik bir çerçevede muhafaza etmesini ve karar alma süreçlerinde büyük veriden istifade etmesini sağlayacak bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

"Verisine sahip çıkamayan, üniversitesine sahip çıkamaz diye düşünüyoruz." ifadesini kullanan Özvar, "Bu açıdan dijital dönüşümün ileri seviyesini temsil eden Büyük Veri Projesi, 208 üniversitenin kendi eğitim-öğretim araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarına yönelik bütün üretimlerinin aslında dijital olarak yönetilmesine imkan sağlayacak bir proje olmak vasfını taşımaktadır." diye konuştu.

"BÜTÜN ÜNİVERSİTELERDE HAYATA GEÇİRİLECEK"

Büyük Veri Projesi'nin yürütüleceği 8 pilot üniversitenin İTÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olduğunu bildiren Özvar, "Pilot uygulamadan ortaya çıkacak sonuçlar, diğer üniversiteler ile paylaşılarak aslında bütün üniversitelerimiz bu Büyük Veri Projesini hayata geçirmiş olacaktır." dedi.

YÖK olarak üniversitelerin büyük veri konusunda ulaşmış olduğu seviyeyi, üniversitenin gelişmişlik ölçüsü, parametresi veya kriteri olarak değerlendireceklerini bildiren Özvar, "Üniversitelerimiz, devletimiz tarafından ortaya konan dijital dönüşümün önemli bir evresi olan bu projeyi, aslında sadece üniversitelerimizle değil aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan dijital dönüşüm, gerek diğer kamu kuruluşları, gerek büyük veri ile ilgili özel sektör temsilcileri ile eş güdüm halinde, onları paydaş görmek suretiyle hayata geçirdik." bilgisini verdi.

Özvar, YÖK'ün en büyük misyonunun üniversitelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü, uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını artıracak her türlü tedbiri almak olduğunu vurgulayarak, Büyük Veri Projesi'nin hayata geçirilmesinde kendilerine büyük imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu, projenin hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenen üniversitelere ve rektörlere teşekkür etti.