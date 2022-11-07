YÖK Başkanı Özvar, ÜNİDAP 6. Dönem Toplantısı’nda konuştu

Erol Özvar, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda düzenlenen Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 6. Dönem Toplantısı'nda, üniversitelerin bulundukları bölgenin kalkınmasına sundukları katkıyı önemsediklerini söyledi.

Bugün kurumsal çeşitliliği rahatlıkla konuşabilmesinin son 20 yılda yükseköğretim sisteminde yaşanan genişlemenin doğal bir ürünü olduğunu belirten Özvar, şöyle konuştu: "Gerek Yükseköğretim Sistemine erişim, gerekse de erişim eksikliği kaynaklı yaşanan birçok dengesizlik de bu genişleme sürecinde kendiliğinden çözüm yoluna girmiştir. Bu sürecin olumlu meyvelerinden biri olarak, 2007 yılında kurulan 17 üniversiteden biri olan Bingöl Üniversitesinin, 15 yıl gibi kısa bir sürede kat etmiş olduğu mesafe ve gelişmeyi bugün burada bizzat müşahede etmenin mutluluğu içerisinde olduğumu da dile etmek isterim. Üniversitemizin bu kısa süre içerisinde kurmuş olduğu fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri ve diğer birimlerle altyapısını önemli ölçüde tamamladığını, 84'ü ön lisans, 42'si lisans, 48'i yüksek lisans ve 16'sı doktora programı ile 15 bin öğrenciye ev sahipliği yaparak bölgesinin önemli bir eğitim ve cazibe merkezi haline geldiğini görmekteyim."

Tüm illeri ziyaret ettiğini ve kampüsleri büyük bir memnuniyetle izlediğini aktaran Özvar, konuşmalarına şöyle devam etti: 'Yükseköğretimi tüm yurt sathına yaygınlaştıran ve böylece erişim sorununun çözülmesine vesile olan geleceğe yönelik vizyonu ve destekleri dolayısıyla muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerimiz farklı kurumsallaşma düzeylerine sahiptirler. Bununla birlikte, hemen hemen tamamı çok ciddi bir kurumsallaşma evresini tamamlamış durumdadır. Dolayısıyla özellikle 2006-2008 yılları arasındaki yükseköğretim kurumlarımızın kuruluş sürecinden çıkıp artık kurumsallaşma ve olgunlaşma sürecinde olduklarını memnuniyetle gözlemliyorum"