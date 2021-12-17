YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimize biraz zaman tanıyalım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bir dizi ziyaret ve incelemerde bulunmak üzere Mardin'deydi. Özvar, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Şehir ve Üniversite' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Protokol üyeleri, Kurum Amirleri, Öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar birer açılış konuşması yaptı.

Protokol konuşmalarından kürsüye çıkan YÖK Başkanı Özvar, 'Şehir ve Üniversite' hakkında konferans verdi. Başkan Özvar, çok sayıda açılan üniversiteler ve kaliteleri konusunda yapılan eleştirilere yönelik Üniversitelere biraz zaman tanınması gerektiğini söyledi.

HEPİMİZ BU ÖNEMLI DÖNÜŞÜMÜN, DEĞIŞİMİN İÇİNDE YAŞIYORUZ

Özvar, Konuşmasında Şu ifadeleri kullandı:

"1950'lerden çok daha büyük ölçekli bir üniversiteleşme süreci başladı. Bil hassa işte Mardin Artuklu Üniversitemizin de içinde bulunduğu bir grup genç, üniversite jenerasyonu tabiri caizse 2000'li yılların başlarında, 2005, 2006,2007 bu tarihlerde Anadolumuzun hemen hemen her şehrine yayılmaya başladı. Bu açıdan aslında hepimiz bu önemli dönüşümün, bu önemli değişimin içinde yaşıyoruz. Ben doğrusu yüksek öğretim alanının genişlemesinin, daha fazla sayıda öğrencilerimizin yüksek öğretime erişilebilir olmasının Türkiye'nin gelişmesinde çok önemli katkı sağlayıcı, değer yaratıcı bir rolünün olacağına inanıyorum.

Ayrıca bu tartışmayı açmamda da hiç bir mahsuru yoktur. 'Bu kadar üniversiteler açıldı peki ama bu üniversitelerin kalitesi, bu üniversitelerde hocalık yapacak, bu üniversitelerde hizmet verecek öğretim elemanlarının durumu ne olacak?' Evet, bu çok meşru, makul ve tartışılması gereken soruların başında geliyor.

DÜNYANIN HİÇ BİR ÜNIVERSİTESİ BİR ANDA ÜST SIRALARA GELMEMEKTEDİR

Ben yine bardağın dolu tarafından bakayım, sizde boş tarafından bakın. Dolayısı ile bardağı tamamlamış oluruz. Ben üniversitelere, gittiğim her yerde aynı şeyi söylüyorum, Zaman tanımak gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın hiç bir üniversitesi bugünden yarına bir anda seri atlayıp dünya ölçeğinde bir anda üst sıralara gelmemektedir. Üniversitelerin gelişmesi için zamana ihtiyaç vardır. Üniversite demek gelenek demek, Üniversite demek tecrübe demek. Gelenek oluşsun, tecrübe oluşsun. Ben Türkiye'de bu bakımdan Yüksek Öğretim Kurumlarının göstermiş olduğu büyüme temposunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hatta önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 20-30 sene içerisinde sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu trendin giderek artacağına inanıyorum."