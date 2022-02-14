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Giriş Tarihi: 14.2.2022 11:11 Son Güncelleme: 14.2.2022 11:50

YÖK Başkanı üniversite sınavında barajın kalktığı yeni sistemi değerlendirdi: Tamamen sınavsız bir sistem değil

YÖK Başkanı üniversite sınavında barajın kalktığı yeni sistemi değerlendirdi: Tamamen sınavsız bir sistem değil
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Son dakika... Üniversite sınavlarında barajın kalkmasıyla ilgili olarak merak edilenleri açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Sınavın değişmediği bir düzenlemeden bahsediyoruz. Ortada bir sürpriz söz konusu değildir. Bu süpriz değil bir müjdedir. Daha çok rahatlatan, öğrencilerimizin üzerinden stresi kaldıran bir düzenleme" şeklinde konuştu.

Son dakika haberler: YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversiteye girişlere dair sınavlarda barajın kalkmasıyla ilgili olarak merak edilen soruları cevaplandırdı. Barajsız sistemin sınavsız sistem demek olmadığını belirten YÖK Başkanı Özvar "Tamamen sınavsız bir düzenleme değil. Sınavın değişmediği bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu daha çok rahatlatan, öğrencilerimizin üzerinden stresi kaldıran bir düzenlemedir" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar: "Barajın kalkması, sınavsız üniversite anlamına gelmez" | Video

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Özvar "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde" dedi.

DAHA FAZLA KONTENJAN

YÖK Başkanı ayrıca "Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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YÖK Başkanı üniversite sınavında barajın kalktığı yeni sistemi değerlendirdi: Tamamen sınavsız bir sistem değil
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