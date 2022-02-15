YÖK Başkanı: YKS’de soru tarzı değişmedi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu
(YÖK) Başkanı Erol Özvar
, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına yönelik "Sınavın şekli, muhtevası değişmedi, sınav aynı sınavdır. Soru tarzı, biçimleri, türlerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir" dedi. Ankara
'da "Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi
Çalıştayı" öncesinde konuşan Özvar "Burada şöyle bir eleştiri var, ona da cevap vermek isterim. Biz programların puanlarını düşürmüyoruz. Ayrıca bu uygulama puanların düşmesi, öğrencilerin hiç soru yapmadan programlara girmesi anlamına asla gelmemektedir" diye konuştu. Öğrencilerin istedikleri programlara kabul edilebilmesi için puanlarının da yüksek olması gerektiğini belirten Özvar, program kontenjanları dikkate alınarak, bu programı tercih eden öğrenciler içinde en yüksek puanı alandan aşağı doğru giden bir sıralamanın söz konusu olduğunu söyledi.