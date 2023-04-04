YÖK burs oranlarını artırdı

YükseköğretimKurulu (YÖK) bazı programlarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan'dan geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı. Yeni rakamlar şöyle:Çalışanlar için 910 TL'den 2 bin 500 TL'ye, çalışmayanlar için 3 bin 825 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.Devlet üniversitelerindeki lisans programlarında ilk 3 sıraya yerleşen öğrencilere verilen 1000 TL burs 1875 TL'ye yükseltildi.Temel Bilimler Üstün Başarı sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 1500 TL'den 2 bin TL'ye yükseltildi.Öte yandan, yabancı uyruklu YÖK burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2 bin TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL'ye, doktora öğrencileri için 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL'ye yükseltildi. YÖK'ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrenci yararlanıyor.