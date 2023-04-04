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Giriş Tarihi: 5.4.2023

YÖK burs oranlarını artırdı

ANKARA
YÖK burs oranlarını artırdı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bazı programlarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan'dan geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı. Yeni rakamlar şöyle:
100/2000 YÖK Doktora Bursu: Çalışanlar için 910 TL'den 2 bin 500 TL'ye, çalışmayanlar için 3 bin 825 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.
YÖK Lisans Destek Bursu: Devlet üniversitelerindeki lisans programlarında ilk 3 sıraya yerleşen öğrencilere verilen 1000 TL burs 1875 TL'ye yükseltildi.
TEBİP Lisans Bursu: Temel Bilimler Üstün Başarı sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 1500 TL'den 2 bin TL'ye yükseltildi.

6 BİN ÖĞRENCİ YARARLANIYOR
Öte yandan, yabancı uyruklu YÖK burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2 bin TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL'ye, doktora öğrencileri için 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL'ye yükseltildi. YÖK'ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrenci yararlanıyor.

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YÖK burs oranlarını artırdı
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