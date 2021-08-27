YÖKDİL ne zaman düzenlenecek, bu hafta sonu mu, hangi gün yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgesi ekranı!

2021-YÖKDİL/2 sınavı ÖSYM'nin sınav takviminde belirtildiği üzere bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde YÖKDİL sınav giriş belgesi ekranı erişime açılmış, sınava ilişkin son ikazlar yapılmıştı. Yapılan açıklamalarla YÖKDİL ne zaman düzenlenecek, bu hafta sonu mu, hangi gün yapılacak soruları da yanıt buldu. YÖKDİL/2 sınavı tarihi ve süresi haberimizde.
YÖKDİL NE ZAMAN VE HANGİ GÜN YAPILACAK?
2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos Pazar günü; İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Bu hafta sonu gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat yani 180 dakika sürecek. Adaylardan sınav süresince sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları istenecek.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin etmesi gerekmektedir.
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