Şehre yakın bir konumda yer aldığından dolayı Yozgat Çamlığı Milli Parkı, insanların kolayca ulaşabileceği bir parktır. 1958 yılında milli parka dönüştürülen bu parkın içinde tepeler ve vadiler de bulunur. Parkı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Yozgat Çamlığı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, Yozgat Çamlığı Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti nedir gibi soruların yanıtını arar.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı Nerede?



Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Yozgat şehrinde yer alır. Şehrin merkezine 5 kilometre uzakta yer alan park, doğa ile baş başa vakit geçirmek için de idealdir. Ormanın içerisinde birbirinden farklı ağaç türleri bulunur. Şehrin güneyinde yer alan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Eskipazar Mahallesi'ne bağlıdır.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?



Yozgat merkezden, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na ulaşmak oldukça kolaydır. Eskipazar Mahallesi'ne bağlı olan Milli Park, merkezden 5 kilometre uzakta yer alır. Merkezden kalkan 11ÜS, Sancaktepe bölgesinde bulunan Yozgat Çamlık konumundan geçen ilk otobüs olarak bilinir ve parka ulaşmak için tercih edilebilir.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı Giriş Ücreti Nedir?



Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na giriş için ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret sıralaması aşağıdaki gibidir:

• Kişi başı tam giriş ücreti: 25 TL

• Kişi başı indirimli giriş ücreti: 15 TL