Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yozgat Çamlığı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Yozgat Çamlığı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti
Giriş Tarihi: 31.7.2024 15:13 Son Güncelleme: 31.7.2024 15:13

Yozgat Çamlığı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Yozgat Çamlığı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Yozgat Çamlığı Milli Parkı, doğal güzellikler ile dolu bir orman bölgesi olarak bilinir. Üstelik bu park, Türkiye’nin ilk milli parkı olarak da öne çıkar. Bu nedenle tarihi bir yanı da bulunur. 265 hektarlık bir alanı kaplayan park hakkında çeşitli soruların yanıtları ilgi ile takip edilir. Bu sorulardan bazıları; Yozgat Çamlığı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, Yozgat Çamlığı Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti nedir gibi sorulardır.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Yozgat Çamlığı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Şehre yakın bir konumda yer aldığından dolayı Yozgat Çamlığı Milli Parkı, insanların kolayca ulaşabileceği bir parktır. 1958 yılında milli parka dönüştürülen bu parkın içinde tepeler ve vadiler de bulunur. Parkı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Yozgat Çamlığı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, Yozgat Çamlığı Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti nedir gibi soruların yanıtını arar.


Yozgat Çamlığı Milli Parkı Nerede?


Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Yozgat şehrinde yer alır. Şehrin merkezine 5 kilometre uzakta yer alan park, doğa ile baş başa vakit geçirmek için de idealdir. Ormanın içerisinde birbirinden farklı ağaç türleri bulunur. Şehrin güneyinde yer alan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Eskipazar Mahallesi'ne bağlıdır.


Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?


Yozgat merkezden, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na ulaşmak oldukça kolaydır. Eskipazar Mahallesi'ne bağlı olan Milli Park, merkezden 5 kilometre uzakta yer alır. Merkezden kalkan 11ÜS, Sancaktepe bölgesinde bulunan Yozgat Çamlık konumundan geçen ilk otobüs olarak bilinir ve parka ulaşmak için tercih edilebilir.


Yozgat Çamlığı Milli Parkı Giriş Ücreti Nedir?


Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na giriş için ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret sıralaması aşağıdaki gibidir:
• Kişi başı tam giriş ücreti: 25 TL
• Kişi başı indirimli giriş ücreti: 15 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat Çamlığı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Yozgat Çamlığı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA