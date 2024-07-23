Yüksek İhtisas Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Oyunları’nda gümüş madalya aldı

Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Erol USTA'nın katılımı ile düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN ve akademisyenler hazır bulundu.





Mütevelli Heyet Başkanı tören açılışında yaptığı konuşmada;" Üniversiteniz sporcuları her zaman desteklemektedir Mütevelli Heyetimiz de sporcularımızın başarılarını arttırmak için, maddi manevi destek olmaya devam edecektir." dedi.







Elde etmiş olduğu başarı için sporcuya başarı plaketini takdim eden Erol USTA, kendisine Spor Başarı Bursu sağlayacaklarını ifade etti.





Plaket ve Başarı Belgesini alan Muharrem ÖCAL, burs desteği için çok mutlu olduğunu Üniversitesinin arkasında olmasının daha büyük başarılar için motivasyonunu artırdığını dile getirdi, teşekkürlerini sundu.



