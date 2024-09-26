Yüksek maaşlı iş ilanlarına dikkat

İlk ve orta derece okulların açılmasının ardından üniversiteler de eğitim dönemine önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Siber suçlular hedefine ulaşabilmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, gündemi ve hedef kitlenin beklentilerini yakından takip ederek tuzağına düşürebileceği kurbanlarının ilgisini çekebilecek konuları araştırıyorlar. Üniversite öğrencilerini hedef alan siber suçluların en çok başvurduğu yöntemlerin başında istihdam dolandırıcılığı geliyor. İş arama platformlarında sahte iş ilanları yayımlayarak genellikle gerçek olamayacak kadar iyi görünen hileli istihdam teklifleri yaratıyorlar. Bunun için esnek zaman dilimlerinde ve evden çalışmaya uygun, yüklü bir maaş almaya imkân veren pozisyonlar sunuyorlar. Kimlik hırsızlığı ile tuzağa düşürdükleri kişilerin verilerini kullanarak onların adına banka hesapları açabiliyor, kimliklerini sahte belgeler oluşturmak için kullanabiliyorlar. SABAH'a konuşan siber güvenlik yetkilileri, dolandırıcıların gençleri tuzağa düşüren diğer yöntemlerini ise şöyle sıraladı:Dolandırıcılar, çeşitli şekillerde hileli burslar oluşturarak maddi yardım arayan öğrencileri avlamaya çalışırlar. Aracı kurum olduklarını söyleyerek belli bir ücret talep edebildikleri gibi kimlik hırsızlığı için de elde ettikleri verileri kullanabilirler.Sosyal medya çoğu genç için dijital oyun alanı olduğundan, girişimci dolandırıcılar onları, zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerde hedeflemeye çalışırlar. Sosyal medya dolandırıcılığı çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Dolandırıcılar kurbanlarıyla yarışmalara veya çekilişlere katılma teklifleri içeren mesajlar aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilirler ancak yine de paylaşılan bağlantı, gençleri cihazlarını zararlı yazılımlarla istila edecek veya hassas bilgilerini onlardan almaya çalışacak hileli bir web sitesine yönlendirecektir.İnternette artan bir başka yaygın aldatmaca ise sosyal medyada yayımlanan sahte reklamlarla, düşük fiyatlarla lüks ürün satışı tekliflerine yönlendiren içeriklerdir. Dolandırıcılar, tekliflerini gençlere cazip hale getirmek için pahalı olan markalardan kıyafetler, onlara hitap edecek markalar ve ürünler sunmaya çalışırlar. Bu hile, bu ürünlerin geniş bir yelpazesini sunan sahte bir e-ticaret sitesi oluşturmaktan ibarettir ancak satın alma işleminden sonra, size ya bir sahte ürün gönderirler ya da hiçbir şey göndermezler. En kötü senaryoda, kredi kartı bilgilerinizi paylaştıysanız siber suçlular bu bilgileri kullanarak kartınızdan izinsiz harcamalar yapacaktır.Dijital çağdaki birçok şeyde olduğu gibi, romantizm arayışı bile çevrimiçi hale geldi. Çevrimiçi arkadaşlık platformları romantizmdolandırıcıları için bol ödüllü biravlanma alanı. Siber suçlular kurbanlarınıgenellikle sosyal medyadaarayarak onlara özel mesaj yoluyla ulaşırlar.Hile genellikle hedeflerinin çekicibulacağı bir kişiyi taklit etmekten ibarettir.Dolandırıcı daha sonra nihai hedeflerineyani kurbanının parasına ulaşana kadar onlarıkandırmaya devam edecektir.Cazip görünen bir iş teklifine rastlarsanız şüpheli bir şey olup olmadığını görmek için şirketle ilgili hızlı bir web araması yapın. Kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alındıktan sonra, maaşınızı alabilmek için paylaşmanız gerekeceğini unutmayın.Eğer bir burs arıyorsanız yine bir web araması yapın. Doğrudan ofisleriyle iletişime geçerek bursu sunan kuruluşun meşru olup olmadığını kontrol edin. İşlem ya da avans ücreti gibi ödemeler yapmayın.İnternetin altın kuralını unutmayın: "Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa o zaman muhtemelen gerçek değildir". Hâlâ ilginizi çekiyorsa satıcıyla ilgili kötü bir şey olup olmadığını görmek için internette araştırma yapın.Tanımadığınız birinden istenmeyen bir mesaj aldığınızda dikkatli olun. Bu mesaj özellikle şüpheli bir teklif veya bağlantı içeriyorsa gözünüzü açık tutmalısınız. Her durumda, yapılacak en iyi şey mesajı görmezden gelmek ve tanımadığınız kişilerden gelen bağlantılara tıklamamaktır.Her hesabınız için ayrı ve güçlü bir parola kullanın.