Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi başlıyor

Farklı kaynaklardan elde edilen büyük miktarda verinin keşfedilmesi ve yaygın kullanımı ulusal ve uluslararası düzeyde artırmak için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital sistemlerin dünyaya hâkim olduğu ve yüksek teknolojik ilerlemelerin neticesi olarak ortaya çıkan yeniliğe ayak uydurulması gerektiği çağrısı üzerine YÖK harekete geçti. Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi ile eğitimde performans ve kalite hızla geliştirilecek, verilerin güvenlik ve mahremiyeti daha iyi korunacak. Büyük Veri ile üniversiteler kendilerini daha iyi tanıyacaklar, "ne yapıyorum, neredeyim?" sorularının cevaplarını verilerden alacaklar.

YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM KALİTESİ ARTACAK

Erol Özvar, büyük veri araçlarının yükseköğretimde öğrencilerin bireysel performans ve beceri seviyelerini analiz etme çalışmalarında kullanılacağını söyledi. Çalışmaların üniversitelerin karar alıcıları, öğrenciler ve öğretim üyeleri bazında ayrı ayrı toplanacağını ve eğitim alanında daha gelişmiş öğretim programları ile eğitimin kalitesi artıracağını vurgulayan Özvar, "Eğitimde ölçme ve değerlendirme, araştırma yöntemleri, öğrencilerin meslek seçimleri, kontenjanların dağılım kapasiteleri, eğitimin kalitesi ve performansı konularında büyük veriden faydalanılacak" değerlendirmesinde bulundu.

8 PİLOT ÜNİVERSİTE SEÇİLDİ

Proje ile yeni bir akademik kitlenin yetişmesinin sağlanacağını belirten Özvar, İTÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 8 pilot üniversite seçildiğini aktardı. Projenin uygulanacağı pilot üniversiteler potansiyel hedef uygulamalar arasından kendi ihtiyaçlarına en uygun ve ellerindeki veri ile gerçekleştirilebilecek olanları seçecek. Proje ile öğrencinin mezuniyet sonrası istihdam potansiyelinin kestirimi, öğrenci değerlendirme formlarındaki serbest metin üzerinde otomatik görüş analizi yöntemleri ile ders/bölüm seviyesinde daha detaylı geri-bildirim elde edilmesi amaçlanıyor.

BÜYÜK VERİ NEDİR?

Geleneksel veri tabanı yönetim sistemlerinin işlem kapasitesini aşan, akışkan, yüksek hacimli hız ve çeşitliliktekiverilerin saklanması, işlenmesi, değerlendirilmesi, analizi ve toplanan veriden gerekli ve anlamlı bilgiyi elde etme çalışmalarını "büyük veri" olarak adlandırılıyor. 2022'de büyük veriyi elde etmek, depolamak ve analiz etmek için yeni teknolojiler ve teknikler üretmek için halen yeni yöntemler ile çalışılıyor.