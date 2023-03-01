Yükseköğretimin kalbi İstanbul’da atıyor

1-3 Mart tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirveye 72 ülkeden 320 kurum katılıyor. SABAH'ın da ana medya sponsorluğunu üstlendiği zirvede bin 500'ün üzerinde mütevelli heyet başkanı, rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen birçok uzman yer alacak. 200 standın yer alacağı fuar ile eş zamanlı 54 panel ve seminere ev sahipliği yapacak olan üç günlük zirvede uluslararasılaşma, iş birlikleri, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları ve yükseköğretimde çeşitli fırsatlar görüşülecek ve konuşulacak.

TÜRKİYE İLK 11'DE

Zirvenin resmi açılış töreni bugün düzenlendi. Açılışa video mesajla katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş 11 ili binlerce vatandaşı etkileyen deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü paylaştı. Uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemine dikkat çeken Muş ''Türkiye'deki yükseköğretim kurumları sahip olduğu eğitim kalitesiyle, pek çok ülkeden uluslararası öğrenci çekmeye devam ediyor. 2012 yılında ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 31 bin iken, bu rakam 2022 yılında 260 bine, bu yıl ise 300 binin üzerine çıkmıştır. Türkiye dünyanın en çok uluslararası öğrenci çeken 11'inci ülkesi konumunda" dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Hizmet ihracatıyla ilgili bazı sayısal bilgiler de veren Muş Türkiye'de 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının sürdürülebilir bir artış trendini yakaladığını anlattı. Muş ''Salgın sonrası dönemde hizmet gelirlerimizde hızlı bir toparlanma olmuş ve 2021 yılında hizmet ihracatımız 61,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise Cumhuriyet tarihimizin rekoru olarak ifade edebileceğimiz 90 milyar dolarlık hizmet ihracatı yakalanmıştır'' diye konuştu.

GLOBAL MARKA HEDEFLİYORUZ

Zirveye video mesajla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ''Biz ülkemizi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizde niceliğin yanında niteliğin artması için de yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

İklim değişikliği, salgın hastalıklar, dijitalleşme, enerji ve gıda arz güvenliği sorunlarına yenilikçi çözümler üretme ve toplumu yönlendirme konusunda üniversitelere çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Varank "Yükseköğretim sistemimizi bölgemizin ve dünyanın çekim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız. Kapsamlı burslar ve destek programlarıyla akademisyenleri AR-GE yapmaya, teknoloji odaklı projeler geliştirmeye teşvik etmeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

HEDEF İLK 5'E GİRMEK

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında ilk 5'te olan ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin bugün 140 ülkeden uluslararası öğrencisi olduğunu belirten Bolat ''Türkiye'nin eğitim ihracatında daha fazla söz sahibi olmasını istiyoruz. Uluslararası akademisyen hareketliliğini de artırmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de yaşanan deprem felaketinin yaralarının hızla sarılacağına ve Türkiye'nin bu acı tecrübeden daha güçlü çıkacağına inandığını belirterek ''Toparlanmamız üretim ve ticaretle olacak. Üniversitelerin de bu anlamda rolü çok önemli. Üniversiteler en büyük sermayemiz olan insan gücünü yetiştiriyor'' dedi.

KÜRESEL İŞBİRLİKLERİ KONUŞULACAK

Zirvenin ev sahibi Avrasya Üniversiteler Birliği Genel Başkanı Mustafa Aydın 3 gün sürecek zirvede afet yönetimine yönelik özel bir panel de hazırlandıklarını belirterek ''Konu uzman akademisyenler tarafından değerlendirilecek'' dedi. Aydın, zirvede mevcut sorunların çözümüne yönelik küresel işbirliklerini ele alacaklarını söyledi.