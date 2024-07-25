Yükseköğretimin yenilikçi yüzü

Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan Gaziantep'te, 2008 yılında Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), sürdürülebilir geleceği inşa eden, yenilikçi, girişimci, uygulama potansiyeli yüksek ve üretken mezunlarıyla yükseköğretim ekosistemindeki yükselişini sürdürüyor.Uyguladığı CO-OP ortak eğitim modeli ile öğrencilerine Türkiye'nin en önemli projelerinde, daha mezun olmadan, staj yapma ve çalışma fırsatları sunarak üniversite-iş dünyası entegrasyonunu etkinleştiren HKÜ, sahip olduğu Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Prototipleme Merkezleri ve Kuluçka Merkezleri vasıtasıyla yenilikçiliği ve girişimciliği tüm enstrümanları ile destekleyen ve hızlandıran üniversiteler arasında yer alıyor.HKÜ'nün benimsediği, girişimciliği de destekleyen Kişiselleştirilmiş (kişiye özgü) Eğitim-Öğretim ve Uygulamalı Öğrenme Yaklaşımı, öğrencilerin geleceklerini özgüvenle tasarlamalarına fırsat veriyor ve böylelikle mezunlar hızlı şekilde kendi işini kurabiliyor veya saygın kuruluşlarda kariyerlerine başlayabiliyor.Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını titizlikle yürüten ve çağdaş kampüsüyle dikkat çeken HKÜ, UI GreenMetric 2023 sıralamasında, dünyanın en yeşil ilk 300 üniversitesi arasında gösterildi. Kampüs içinde yer alan güneş enerjisi santrali ve binaların çatılarında yer alan güneş panelleri sayesinde, HKÜ enerji ihtiyacının yüzde 70'ini kendisi karşılayabiliyor.