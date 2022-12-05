Yumuşak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Yumuşak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Her kelimenin zıt anlamlısı olmamakla beraber yumuşak kelimesi zıt anlama sahip kelimeler arasında yer almaktadır. Kelime anlamı olarak birçok şeyi ifade eden yumuşak kelimesinin anlamı ve zıt anlamı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Yumuşak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yumuşak kelimesi kelime anlamı olarak katı olmayan dokunulduğunda ya da basıldığında içe doğru çukurlaşan, kolay bir şekilde işlenebilen nesne ya da eşya olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelime yapısı olarak sıfat özelliğine sahip olan yumuşak kelimesinin cümle içinde kullanımı da şu şekildedir:

"Odanın köşesinde yumuşak bir oyuncak duruyordu."

Yumuşak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Yumuşak kelimesi dilimizde zıt anlamı olan kelimeler arasında yer almaktadır. Anlam olarak katı olmayan şey anlamına gelen yumuşak kelimesi, katı olan şey anlamına gelen sert kelimesi ile zıt anlama sahiptir.

Kısacası yumuşak kelimesinin zıt anlamlısı sert sözcüğüdür. Yumuşak kelimesi gibi sıfat olarak kullanılmaktadır. Cümle içindeki kullanımı ise şu şekildedir:

"Babamın verdiği sert odunları kırarken bir hayli zorlandım."

Yumuşak Kelimesinin Anlamına Benzer Sözcükler Nelerdir?

Yumuşak kelimesinin anlamı benzer kelimeler de Türkçe'mizde yer almaktadır. Bu kelimeler; gevşek, hafif, uysal, homoseksüel, sessiz, sıcak kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içinde gerçek anlamlı ya da mecaz anlamlı olarak kullanılabilmektedir.