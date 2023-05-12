Yuvarlakçay Nerede? Yuvarlakçay Nereye Bağlı, Hangi İlçede?

Yuvarlakçay, güzelliğinin yanı sıra sakin bir yer olması ile de tercih edilen bir tatil bölgesidir. Peki, Yuvarlakçay nerede? Tatil için bu bölgeye gitmek isteyenler Yuvarlakçay hangi ilçede sorusunu da merak edebilir. Yuvarlakçay, ülkemizin güneybatısının çok güzel coğrafyaları arasındadır. Yuvarlakçay nereye bağlı ve Muğla Yuvarlakçay arası kaç km gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Yuvarlakçay Nerede?

Muğla ve çevresi, doğal güzelliklerinin yanı sıra muhteşem sahilleri, bakir koyları ve tarihi alanları ile dikkat çeker. Yuvarlakçay da cennetten bir parça olarak adlandırılır. Söz konusu tatil beldesi, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlıdır. Yuvarlakçay, ülkemizin yaz turizmi açısından çok önemli bir coğrafyasıdır.

Yuvarlakçay, sıcak yaz aylarında Köyceğiz'de bunalan tatilcilerin kaçtığı bir yerdir. Burada bulunan restoranlarda ziyaretçiler sallanma ve suya girme imkânı bulurlar. Su o kadar soğuktur ki suya ayağınızı sokmak bile cesaret ister. Sıcak yaz günlerinde suyun sıcaklığı 6-7 derece dolaylarındadır.

Muğla Yuvarlakçay Arası Kaç Km?

Muğla ile Yuvarlakçay arası 75 km'dir. Yaklaşık 1 saatlik araba yolculuğu ile bu tatil beldesine ulaşabilirsiniz. Yuvarlakçay'da çok sayıda restoran vardır. Bu restoranların salıncakları ve altından akan buz gibi akan çayları ziyaretçilerin ilgisini çeker. Tatil beldesindeki doğal güzelliklerden istifade ile harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Yuvarlakçay ve etrafında, tatilinizi farklı kılacak çok sayıda aktiviteye de katılabilirsiniz. Bunun yanında adrenalin dolu sporları da deneyebilirsiniz.