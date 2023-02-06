Ülkemizde düğün gelenekleri önemli bir yer tutmaktadır. Düğün öncesi ve sonrası da pek çok gelenek yerine getirilmektedir. Yüz görümlüğü geleneği de bunlardan biridir. Yüz görümlüğü özellikle evlilik düşünen gençler tarafından merak edilmektedir. En çok merak edilen sorular ise; yüz görümlüğü nedir, zorunlu mu, nerede takılır, damat geline yüz görümlüğü ne takar? Bizler de sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

Yüz Görümlüğü Nedir? Damat Geline Yüz Görümlüğü Olarak Ne Takar, Zorunlu Mu?

Yüz görümlüğü düğün gecesinde damat tarafından geline verilen bir hediyedir. Yüz görümlüğü tabiri adından da anlaşılabileceği gibi "yüzünü görmek için" manasına gelmektedir. Geleneğe göre damat gelinin yüzünü görmek için duvağı kaldırmadan önce yüz görümlüğü hediye eder. Bu hediyeden sonra duvağı kaldırır ve gelinin yüzünü görür. Aslında bu gelenek çok eskiye dayanmaktadır. Eski zamanlarda gelin ve damat maalesef ki birbirlerini hiç görmeden evleniyorlardı. Bu nedenle de birbirlerini ilk gördükleri gün düğün günü oluyordu. İlk defa birbirlerini görecekleri için bir gelenek haline gelen hediye verme olayı yaşanıyordu. Damat gelinin yüzünü görebilmek için "yüz görümlüğü" veriyordu.

Yüz görümlüğü hediyesi genellikle düğün gecesi takılır. Damat gelinin duvağını açmadan önce yüz görümlüğü hediyesini takar, daha sonra duvağı kaldırır ve gelini alnından öper. Eskiden damat ve gelin birbirini görmediği için düğün gecesi duvağı kaldırmadan önce verilen bu hediye günümüzde herhangi bir zaman diliminde geline verilebilir. Tamamen isteğe bağlıdır.

Damat geline yüz görümlüğü ne takar diye merak ediyorsanız genellikle gelinin zevkine göre seçim yapılır. Eski zamanlarda yüz görümlüğü denince akla beşi bir yerde altın gerdanlık gelirdi. Yüz görümlüğü denilince bu kastedilirdi. Günümüzde ise yüz görümlüğü gelinin hoşuna giden bir takı olarak düşünülür. Bu altın veya pırlanta olabilir. Kolye, küpe, bilezik veya yüzük seçilebilir.