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Giriş Tarihi: 21.9.2021 13:40 Son Güncelleme: 21.9.2021 13:41

Yüz yüze eğitim Kovid-19 önlemleriyle başladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüz yüze eğitim Kovid-19 önlemleriyle başladı

Seyreltilmiş yüz yüze eğitim kararıyla birlikte Girne Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim başladı. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, öğrenciler ile öğretim üyelerinin uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldikleri yeni öğretim yılına başlarken Girne Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik ve idari personelin aşılanma süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

Üniversite yerleşkesi içerisinde pozitif olgu saptanması durumunda ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesinden temaslıların tespit ve takibine kadar bütün süreci izlemek amacıyla bir Kovid-19 komisyonu oluşturulduklarını belirten Salihoğlu, akademik ve idari personelin antijen testlerinin de düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Salihoğlu, "Öğrenci ve eğitimcilerin sağlıklarının korunması ve eğitimin kesintisiz devam etmesi temel amacımızdır. Kampüsümüz bünyesindeki tüm eğitim alanlarında YÖK, YÖDAK ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kılavuzlarında yer alan hususlarla ilgili tüm önlemler alındı. Fakülte veya akademik birim yöneticileri tarafından öğrencilere yönelik pandemi önlemleri bilgilendirme toplantısı yapılarak, bu süreçte ortak kullanım alanlarının düzenli dezenfekte edilmesini sağlayacak ve hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasına özen gösterilecektir" dedi.

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Yüz yüze eğitim Kovid-19 önlemleriyle başladı
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