Yüz yüze eğitim Kovid-19 önlemleriyle başladı

Üniversite yerleşkesi içerisinde pozitif olgu saptanması durumunda ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesinden temaslıların tespit ve takibine kadar bütün süreci izlemek amacıyla bir Kovid-19 komisyonu oluşturulduklarını belirten Salihoğlu, akademik ve idari personelin antijen testlerinin de düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Salihoğlu, "Öğrenci ve eğitimcilerin sağlıklarının korunması ve eğitimin kesintisiz devam etmesi temel amacımızdır. Kampüsümüz bünyesindeki tüm eğitim alanlarında YÖK, YÖDAK ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kılavuzlarında yer alan hususlarla ilgili tüm önlemler alındı. Fakülte veya akademik birim yöneticileri tarafından öğrencilere yönelik pandemi önlemleri bilgilendirme toplantısı yapılarak, bu süreçte ortak kullanım alanlarının düzenli dezenfekte edilmesini sağlayacak ve hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasına özen gösterilecektir" dedi.