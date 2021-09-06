Yüz yüze eğitimin ilk günü

Milyonlarca öğrenci önceki gün ders başı yaptı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Pandemi nedeniyle 1.5 yılı aşkın süredir ara ara açılan okullar, yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bugün açıldı. Öğrenciler ders başı yaptı. Okullarda ve servislerde sıkı tedbirler alındı.



SERVİSLERDE SIKI DENETİM



Polis ekipleri okul servislerinde denetimlerde bulundu. Servis şoförleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'un birçok noktasında denetimlerde bulundu. Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde üzerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı. Durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.



BESLENME ÇANTASINA DEZENFEKTAN, ISLAK MENDİL, MASKE EKLENDİ



Pandemi nedeniyle 1.5 yılı aşkın süredir ara ara açılan okullar, yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla önceki gün açıldı. Zeytinburnu'nda bulunan Merkez Efendi İlkokulu'nda da ilk gün heyecanı yaşandı. Veliler çocuklarını okula getirdi ancak okul bahçelerine alınmadı. Torununu okula bırakan Ayşe Taşkın, "Okulların açılmasından memnunuz, evde zor oluyor. İki tane torun var, sabahtan akşama kadar bilgisayarın başındalar. Zor... Her şeyi öğrenemiyorlar. Büyük yük evdeki ailelerde, onlarda ne kadar öğretebiliyorsa. Yüz yüze eğitim daha iyi. Yanına ıslak mendil, dezenfektanlarını, yedek maskelerini koyduk. Ellerinizi temiz tutun, lavaboya gittiğiniz zaman yıkayın dedik" ifadelerinde bulundu.