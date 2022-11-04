Yüzüncü Yıl Üniversitesi dünya sıralamasında

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında yer almaya devam ediyor. Van YYÜ, dünya genelinde kurumların beş alandaki performansını çeşitli ölçütlere göre değerlendiren ve bu alandaki en önemli derecelendirme kuruluşları arasında olan Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2023 sıralamasında yer almayı başardı. Dünya genelinde 2500'den fazla üniversitenin sıralamaya girmek için başvurduğu THE WUR 2023'te, 1799 üniversite öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünüm alanlarında derecelendirildi. Kısa bir süre önce SCImago Instution Rankings (SIR), Centre for Science and Technology Studies (CWTS) – Leiden Ranking, THE Impact Ranking 2022 sıralama listelerinde yerini alan Van YYÜ, THE WUR 2023'te ise endüstri geliri alanında 262'inci, araştırma alanında 635'inci oldu.

TÜRKİYE'DE ARAŞTIRMADA 9'UNCU SIRADA

THE WUR 2023'e göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye'den sıralamaya giren 61 üniversite arasından 38. sırada yer aldı. YYÜ, Türkiye üniversiteleri arasında araştırma alanında 9'uncu, endüstri geliri alanında 13'üncü sırada derecelendirildi. Bu doğrultuda konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli; "Üniversitemizin kuruluşunun 40. yılında, Van YYÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasına, kalite standartlarımızın istikrarlı şekilde yükselmesine katkı sunan ve özveriyle çalışan akademisyenlerimize, Van YYÜ ailemize teşekkür ediyorum. 'Bilimin ışığında, bir Dünya Üniversitesi' sloganımızla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.