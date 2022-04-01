Z İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? Z Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Z harfi ile bitki ilk başta akla gelmesi zor olabiliyor. Sık sık karşılaşılan z harfli bitkiler yoğunluklu değildir. Bu nedenle günlük hayatta anlık sorularda hızlı yanıt vermek çok mümkün olmayabiliyor. Ancak, bu yazımızda tüm z harfi ile başlayan bitki isimlerine hakim olabilirsiniz.

Z İle Başlayan Bitki İsimleri Nelerdir?

Dünyamızda yetişen yüz binlerce çeşit bitki bulunmaktadır. Dolayısıyla hala keşfedilmemiş, adı konmamış birçok bitki olması da kaçınılmazdır. Kimi zaman aynı bitkinin birkaç farklı adı olabiliyor. Bu da bildiğimiz bitkinin farklı ismiyle karşılaşabilir ve o bitkiyi bilmediğimizi zannedebiliriz. Ancak, öğrenme şansımızın bulunduğu bitkilerin ne işe yaradığı, hangi faydaları sağladığını bilmek yaşamda bir kez bile olsa işe yarayacaktır.

Bu yazımızda bitkilerin isimlerinin yanı sıra hakkında ufak bilgilere de sahip olabilirsiniz. Tüm z harfli bitkileri aşağıdaki listemizde açıklamalarıyla birlikte bulabilirsiniz.

· Zakkum

Bazı yerlerde ağu bitkisi olarak da bilinen zakkum, ılıman bölgelerde yaşar. Genellikle süs bitkisi olarak yetiştirilen zakkum çiçeği, içeriğinde glikozitler olması nedeniyle fazla tüketilmesi zararlı bitkiler arasındadır.

· Zambak

Güzel görünüşüyle dikkat çeken zambak çiçeği, açık yapraklara sahiptir. Genellikle beyaz rengine hakim olsak da bu çiçeğin yüz on adet farklı türü olduğu tespit edilmiştir. Zambak çiçeği son derece tatlı kokusu olmasıyla kadın parfümlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

· Zencefil

Tropik iklimlerde yetişen zencefilin, insan vücudu için faydaları saymakla bitmez. Yaklaşık bir metre boyuna ulaşabilen zencefil, Türk mutfağında baharat olarak da kullanılır.

· Zerdeçal

Zencefilgiller familyasına ait olan zerdeçal, yoğun sarı rengiyle dikkat çeker. Zerdeçal bitkisinin safran kökü, zerdeçav, sarıboya gibi isimleri de bulunmaktadır. Son dönemlerde popüler olan zerdeçal, metabolizma hızlandırıcı etkisi ile ön plandadır.

· Zeytin

Kendi adını taşıyan zeytingiller familyasına ait olan zeytin bitkisi, oldukça faydalı vitaminler içeren, sağlıklı bir besindir. Yağının çıkarılıp sıklıkla kullanılması da bu faydaları sebebiyledir. Yeşil ya da siyah renkleri bulunan zeytin, Akdeniz ikliminde yetişir.

· Zahter

Yabani kekik olarak da adlandırılan zahter bitkisi, yemeklerde baharat olarak ya da çay olarak tüketilir. Anadolu'da yetişen zahter bitkisi, yabani otlar sınıfında yer alır.

· Zerrin Çiçeği

Nergis ve fulya çiçeği isimlerini de alan zerrin çiçeği, ortası sarı tonlarında olup yaprakları beyaz renklerindedir. İlanı aşk anlamına gelen zerrin çiçeği, son derece narin bir çiçek olması nedeniyle özellikle bazı yörelerde erkekler tarafından aşık oldukları kadınlara hediye edilir.

· Zerdali

Bir kayısı çeşidi olan zerdali, pembe, beyaz renklerinde çiçekler açar. Bu çiçekler güzel görünümü sayesinde herkes tarafından beğenilir. Zerdali meyvesinde lezzetinin yanı sıra birçok faydası da yer almaktadır.

· Zulumba

Zencefilgiller familyasında yer alan zulumba bitkisi, zencefile olan benzerliği ile ön plana çıkar. Yaklaşık iki metreye kadar boy atabilen zulumba bitkisi, cedvar, zidvar gibi isimlerle de anılır.

· Zig Zag Vine

Doğu Avustralya'ya özgü bir asma meyve olan zig zag vine meyvesi, baharatlı portakal şerbeti tadındadır. Genellikle sos ya da likör yapımında kullanılır. Turuncu, kahverengi çiçekleri de olan zig zag vine bitkisi, akşam saat altı civarlarında yapraklarını açma özelliğine sahiptir.