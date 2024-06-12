Zahmet Eş Anlamlısı Nedir? Zahmet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede eş anlamlı sözcükler, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır. Bu sözcükler, metinlerde tekrarın önlenmesine ve daha akıcı bir anlatım sağlanmasına yardımcı olur. Zahmet eş anlamlısı nedir gibi konulara açıklık getirmeden önce eş anlamlı sözcüklerin yazılışları ve seslenişleri farklı olmasına rağmen, aynı ya da birbirine çok yakın anlamlara sahip olan sözcükler olduğunun bilinmesi gerekir. zahmet kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkar.

Zahmet Eş Anlamlısı Nedir?

Zahmet kelimesinin farklı anlamlarına göre birçok eş anlamlısı bulunmaktadır.

Ana Anlamı: Zorluk, sıkıntı, külfet

Eş anlamlıları: Uğraş, didinme, emek, gayret, külfet, zorluk, sıkıntı, meşakkat, çile, dert, tasa, yük, yorucu

Zahmet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zahmet kelimesinin eş anlamlılarından bir kaçının cümle içinde kullanımını şu şekilde sıralayabiliriz: