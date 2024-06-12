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Haberler Eğitim Haberleri Zahmet Eş Anlamlısı Nedir? Zahmet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 12.6.2024 13:22 Son Güncelleme: 12.6.2024 13:23

Zahmet Eş Anlamlısı Nedir? Zahmet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türk kültüründe "zahmet" kavramı, insanların birbirine karşı saygılı ve anlayışlı olmaları gerektiğini vurgulayan bir terimdir. Zahmet çeken kişilerin emeği takdir edilir ve bu kişiler genellikle saygı görür. Zahmet eş anlamlısı nedir, gibi konular sıklıkla Türkçe derslerinde karşımıza çıkabilir. Zahmet kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da en çok Türkçe derslerinde karşılaştığımız içeriklerden olmuştur ve iletişimde önemli bir rol oynar.

Zahmet Eş Anlamlısı Nedir? Zahmet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede eş anlamlı sözcükler, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır. Bu sözcükler, metinlerde tekrarın önlenmesine ve daha akıcı bir anlatım sağlanmasına yardımcı olur. Zahmet eş anlamlısı nedir gibi konulara açıklık getirmeden önce eş anlamlı sözcüklerin yazılışları ve seslenişleri farklı olmasına rağmen, aynı ya da birbirine çok yakın anlamlara sahip olan sözcükler olduğunun bilinmesi gerekir. zahmet kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkar.

Zahmet Eş Anlamlısı Nedir?

Zahmet kelimesinin farklı anlamlarına göre birçok eş anlamlısı bulunmaktadır.

Ana Anlamı: Zorluk, sıkıntı, külfet

Eş anlamlıları: Uğraş, didinme, emek, gayret, külfet, zorluk, sıkıntı, meşakkat, çile, dert, tasa, yük, yorucu

Zahmet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zahmet kelimesinin eş anlamlılarından bir kaçının cümle içinde kullanımını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bu kadar külfet olmasaydı, ben de gelirdim.

  • Hastanın tedavisi ailesine büyük bir külfet oldu.

  • Evin kirası her ay bütçemize büyük bir külfet bindiriyor.

  • Komşulara külfet olmak istemedim, kendim hallettim sorunu.

  • Engelli bir birey için günlük hayat zorluklarla dolu olabilir.

  • Hedefe ulaşmak için birçok zorluğun üstesinden gelmek gerekti.

  • Başarılı olmak için zorluklara göğüs germek ve pes etmemek önemlidir.

  • Bu projede birçok zorlukla karşılaştık ama pes etmedik.

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Zahmet Eş Anlamlısı Nedir? Zahmet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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