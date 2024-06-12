Zahmet Eş Anlamlısı Nedir? Zahmet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede eş anlamlı sözcükler, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır. Bu sözcükler, metinlerde tekrarın önlenmesine ve daha akıcı bir anlatım sağlanmasına yardımcı olur. Zahmet eş anlamlısı nedir gibi konulara açıklık getirmeden önce eş anlamlı sözcüklerin yazılışları ve seslenişleri farklı olmasına rağmen, aynı ya da birbirine çok yakın anlamlara sahip olan sözcükler olduğunun bilinmesi gerekir. zahmet kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkar.
Zahmet kelimesinin farklı anlamlarına göre birçok eş anlamlısı bulunmaktadır.
Ana Anlamı: Zorluk, sıkıntı, külfet
Eş anlamlıları: Uğraş, didinme, emek, gayret, külfet, zorluk, sıkıntı, meşakkat, çile, dert, tasa, yük, yorucu
Zahmet kelimesinin eş anlamlılarından bir kaçının cümle içinde kullanımını şu şekilde sıralayabiliriz:
Bu kadar külfet olmasaydı, ben de gelirdim.
Hastanın tedavisi ailesine büyük bir külfet oldu.
Evin kirası her ay bütçemize büyük bir külfet bindiriyor.
Komşulara külfet olmak istemedim, kendim hallettim sorunu.
Engelli bir birey için günlük hayat zorluklarla dolu olabilir.
Hedefe ulaşmak için birçok zorluğun üstesinden gelmek gerekti.
Başarılı olmak için zorluklara göğüs germek ve pes etmemek önemlidir.
Bu projede birçok zorlukla karşılaştık ama pes etmedik.