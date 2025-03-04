Zanaat atölyelerine yoğun ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde meslek alanlarına yönelik temel becerilerin erken yaşta edinilmesini sağlamak amacıyla 81 ilde açılan "zanaat atölyeleri"ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. En az 7'nci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyelerine ücretsiz katılabiliyor.

12 ALANDA 147 KURS

Zanaat atölyelerinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının "Bilişim Teknolojileri, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Gıda Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Radyo-Televizyon, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Tarım ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri" olmak üzere 12 farklı alanında hazırlanan 147 modüler kurs yer alıyor. Zanaat atölyeleri eğitim programı kapsamında öğrenciler, dondurma üretiminden temel fotoğraf çekimine, analog devre elemanlarından kirkitli dokumaya, dijital tasarımdan iş hayatında iletişim tekniklerine geniş bir yelpazede bilgi edinebiliyor. Zanaat atölyelerine başvurular "https://e-kurs.meb. gov.tr" adresinden yapılabiliyor.