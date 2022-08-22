ZBEÜ Çocuk Üniversitesi açılış töreni yapıldı

Pandemi sebebiyle verilen 2 yıllık aradan sonra Bülent Ecevit Üniversitesinin hem Farabi hem de Kdz. Ereğli Doruk Kampüsü'nde düzenlenen ilk Çocuk Üniversitesi'nin açılış törenine, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Bekir Hakan Bakkal, akademik-idari personel ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen törende konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çocuk Üniversitesi'nin çocukların bireysel farklılıklarını desteklediğini, onların sorgulayan, disiplin sahibi ve benlik saygısı gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacağını belirterek, Üniversitemizde düzenlenen Çocuk Üniversitesi programı ile öğrencilerin meslekleri erken yaşta tanımalarının sağlanacağına dikkat çekti.

Sürekli Eğitim Merkezi'nin Üniversitenin büyümeyi hedefleyen vizyonuna uygun hareket ettiğini ifade eden Rektör Özölçer, 2015 yılından bu yana düzenlenen Çocuk Üniversitesi faaliyetini bunun en önemli örneklerinden birisi olarak gösterdi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in konuşmasının ardından Çocuk Üniversitesi kapsamında 22-26 Ağustos tarihleri arasında 5 gün süreyle eğitim verecek olan akademik personeller tek tek sahneye çıkarak, eğitimler hakkında aileleri bilgilendirdi.

Bu kapsamda Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu robot yapımı, Dr. Seval Çapanlar kimya deneyleri, Öğr. Gör. Doğan Acun İtalyanca, Öğr. Gör. Fatih Erdoğan kameramanlık eğitimi, Araş. Gör. Bilal Emektar tenis, Beden Eğitimi öğretmeni Orhan Burgucu geleneksel okçuluk ve Esra Hacıoğlu sunuculuk eğitim modülleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Kesim ve Çocuk Üniversitesi eğitmenleri, minik öğrencilerle sahnede bir araya geldi.

Renkli görüntülerin kaydedildiği tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, törenin ardından Rektör Özölçer, eğitim gören çocukları dersliklerde ziyaret etti.